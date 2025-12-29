Έμπνευση από την SpaceX του Ίλον Μασκ αντλεί η κινεζική νεοφυής εταιρεία LandSpace, η οποία, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έγινε η πρώτη που πραγματοποίησε δοκιμή επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου. Αυτό έθεσε την SpaceX σε επιφυλακή και η LandSpace προετοιμάζεται τώρα να εισαχθεί στο χρηματιστήριο για να χρηματοδοτήσει τα μελλοντικά της έργα, ακριβώς όπως η μεγαλύτερη και πολύ πιο επιτυχημένη αμερικανική ανταγωνίστριά της εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει η ίδια μια αρχική προσφορά.

Παρόλο που η δοκιμή του πυραύλου Zhuque-3 της LandSpace κατέληξε σε αποτυχία, η φιλοδοξία της να καταστεί η δεύτερη μετά την SpaceX στον τομέα των επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων, δίνει νέα ώθηση στην κινεζική διαστημική βιομηχανία, η οποία για πολύ καιρό κυριαρχείτο από κρατικές εταιρείες που αποφεύγουν τον κίνδυνο.

«Η (SpaceX) μπορεί να ωθήσει τα προϊόντα στα άκρα και ακόμη και στην αποτυχία, εντοπίζοντας γρήγορα τα όρια και επαναλαμβάνοντας», δήλωσε ο επικεφαλής σχεδιαστής του Zhuque-3, Ντάι Ζενγκ, στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV μετά την παρθενική πτήση του πυραύλου.

Ο Ντάι είπε ότι η απόφασή του το 2016 να ενταχθεί στην LandSpace και να αποχωρήσει από την Κινεζική Ακαδημία Τεχνολογίας Εκτοξευτικών Οχημάτων, τον κύριο κρατικό φορέα ανάπτυξης πυραύλων της χώρας, οφείλεται εν μέρει στην έμφαση που δίνει η SpaceX στην επαναχρησιμοποίηση και στην επιθυμία του να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο κινεζικό προϊόν.

Η εστίαση της LandSpace στο να προσφέρει στην Κίνα τη δική της επιλογή εκτόξευσης χαμηλού κόστους, παρόμοια με τον αποδεδειγμένα επαναχρησιμοποιήσιμο πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στα σχέδια του Πεκίνου να κατασκευάσει 10.000 δορυφορικούς σχηματισμούς τις επόμενες δεκαετίες.

«Το Falcon 9 είναι μια επιτυχημένη διαμόρφωση που έχει δοκιμαστεί από μηχανικούς», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής σχεδιαστής του Zhuque-3, Dong Kai, σε μια συνέντευξη σε podcast την περασμένη εβδομάδα. «Αφού το μελετήσαμε, αναγνωρίζουμε την ορθολογικότητά του. Αυτό είναι μάθηση, όχι μίμηση». «Το να αποκαλείς το (Zhuque-3) «κινέζικο Falcon 9» είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ μεγάλο κομπλιμέντο».

Η κουλτούρα των νεοφυών επιχειρήσεων και η μίμηση της SpaceX έχουν ήδη ξεκινήσει μια αλλαγή παραδείγματος στην κινεζική διαστημική βιομηχανία.

Το κρατικό διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας ήταν ιστορικά αλλεργικό στις αποτυχημένες εκτοξεύσεις, σε αντίθεση με την SpaceX και άλλες δυτικές εταιρείες που μεταδίδουν τακτικά τα ατυχήματά τους.

Ωστόσο, νωρίτερα αυτό το μήνα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν τις δύο πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες της Κίνας να ανακτήσει έναν επαναχρησιμοποιήσιμο πύραυλο, με τη δεύτερη εκτόξευση να προέρχεται από μια κρατική εταιρεία, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την παρθενική πτήση του Zhuque-3.

Η LandSpace άνοιξε επίσης το εργοστάσιο κατασκευής κινητήρων της στο Reuters αυτό το μήνα, επιτρέποντας στα ξένα μέσα ενημέρωσης να ρίξουν μια ματιά σε ένα από τα βασικά της περιουσιακά στοιχεία για πρώτη φορά.

Μετά την άνοιξη του διαστημικού τομέα σε ιδιωτικά κεφάλαια το 2014, που οδήγησε στη δημιουργία αρκετών νεοσύστατων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της LandSpace, το Πεκίνο επιδιώκει τώρα να βοηθήσει τους κορυφαίους εγχώριους παίκτες να αξιοποιήσουν τις κεφαλαιαγορές, διευκολύνοντάς τους να προχωρήσουν σε δημόσιες προσφορές.

Ο Ντάι δήλωσε ότι η γενναιόδωρη οικονομική υποστήριξη της SpaceX ήταν ένας βασικός παράγοντας που επέτρεψε στην αμερικανική εταιρεία να υποστεί τεράστιες απώλειες κατά τη διάρκεια των δοκιμών του Starship, του επαναχρησιμοποιήσιμου οχήματος εκτόξευσης.

«Για εμάς, δεν είμαστε ακόμα σε θέση να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Ντάι στο CCTV. «Πιστεύω ότι η χώρα μας το έχει αναγνωρίσει αυτό, επιτρέποντας στις κεφαλαιαγορές να υποστηρίξουν εταιρείες (σε τομείς) όπως οι εμπορικές διαστημικές πτήσεις».