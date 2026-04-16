Η Κύπρος θέτει ηλικιακό όριο πρόσβασης στα social media έως τα 15 έτη για ανηλίκους

Η Κυπριακή Δημοκρατία δρομολογεί νομοθετική παρέμβαση που καθιερώνει ως κατώτατο όριο ηλικίας τα 15 έτη για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με την κυβέρνηση να συνδέει ρητά την πρωτοβουλία με την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Όπως προκύπτει από ανάρτηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, η σχετική ρύθμιση προγραμματίζεται να ενσωματωθεί εντός του έτους στην εθνική εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης», αποκτώντας λειτουργική υπόσταση στο πλαίσιο των ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους.

«Η προστασία των παιδιών μας στο ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την διακυβέρνηση μας» αναφέρει.

Προσθέτει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συγκαταλέγεται μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ που προχωρούν αμέσως με την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνικής πρότασης για την επαλήθευση της ηλικίας στον διαδικτυακό χώρο. «Εντός του έτους, η εν λόγω πρόταση ενσωματώνεται στην εθνική εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» αναφέρει.

Επισημαίνει ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα ρυθμίζει το πεδίο εφαρμογής, την υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας, τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και τις αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις.