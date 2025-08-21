Τεχνητή Νοημοσύνη

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Intel για μια συμφωνία απόκτησης μεριδίου στον τεχνολογικό όμιλο ως αντάλλαγμα για ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις στην Intel, όπως δήλωσε την Τρίτη ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ.

Ο Λούτνικ ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου στην εταιρεία. «Δεν πρόκειται για διακυβέρνηση, απλώς μετατρέπουμε μια επιχορήγηση του Μπάιντεν σε μετοχικό κεφάλαιο. Χωρίς δικαίωμα ψήφου» είπε ο Λούτνικ στο CNBC.

«Γιατί δίνουμε σε μια εταιρεία αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων τέτοιο ποσό; Τι κερδίζουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι; Και η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι πρέπει να πάρουμε μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο για τα χρήματά μας», πρόσθεσε. «Έτσι, θα δώσουμε τα χρήματα που είχαν ήδη δεσμευτεί υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν και θα πάρουμε μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο σε αντάλλαγμα».

Σύμφωνα με το Quartz, ο υπουργός αναφερόταν στις επιχορηγήσεις που διατέθηκαν στην εταιρεία στο πλαίσιο του αμερικανικού δικομματικού νόμου Chips and Science Act σε μετοχικό κεφάλαιο. Η Intel έλαβε συνολικά 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του νόμου για εμπορική και στρατιωτική παραγωγή, τον οποίο ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε το 2022.

Οι μετοχές της Intel σημείωσαν άνοδο την Τρίτη μετά την είδηση, ωθώντας την αγοραία αξία της σε περίπου 111 δισεκατομμύρια δολάρια. Εάν το μερίδιο αντιστοιχούσε στο σύνολο της επιχορήγησης, θα ισοδυναμούσε με λίγο λιγότερο από το 10% της εταιρείας στις 19 Αυγούστου.

Η πιθανή επένδυση, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, θα υποστηρίξει τα σχέδια της Intel για την κατασκευή ενός εργοστασιακού κέντρου στο Οχάιο και θα έρθει σε μια περίοδο που η Intel προχωρά σε περικοπές θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μείωσης του κόστους, έχοντας μείνει πίσω από ανταγωνιστές όπως η Nvidia και η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) στον παγκόσμιο αγώνα για την κατασκευή τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συμμετοχή στην Intel θα ήταν η τελευταία προσπάθεια του Τραμπ να παρέμβει στη βιομηχανία κατασκευής τσιπ. Η κίνηση να εξασφαλιστεί συμμετοχή σε αντάλλαγμα για επιχορηγήσεις θα μπορούσε ακόμη και να υποδηλώνει την προθυμία να γίνει το ίδιο με άλλους κατασκευαστές τσιπ που είναι υποψήφιοι για επιχορηγήσεις.

«Φανταστείτε το εξής: η κυβέρνηση Μπάιντεν έδινε κυριολεκτικά στην Intel — δωρεάν, και έδινε χρήματα δωρεάν στην TSMC και όλες αυτές οι εταιρείες απλά τους έδιναν χρήματα δωρεάν», είπε ο Λούτνικ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ το μετατρέπει σε: «Ε, θέλουμε μετοχές για τα χρήματα»», συνέχισε ο υπουργός. «Πώς θα μπορούσε αυτό να μην είναι πιο έξυπνο, καλύτερο και πιο σημαντικό για τον Αμερικανό φορολογούμενο από το να δίνεις απλά δωρεάν χρήματα;».

Η Intel θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη ευκαιρία για τις ΗΠΑ να ανταγωνιστούν τους παγκόσμιους αντιπάλους τους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της στασιμότητας των πωλήσεων και των συνεχιζόμενων ζημιών.

Ήδη υπό την ηγεσία του Ταν, έχει ανακοινώσει σχέδια για την απόλυση του 20% του προσωπικού της, προκειμένου να μειώσει τη γραφειοκρατία εντός της εταιρείας.

«Πρέπει να κατασκευάζουμε τα δικά μας τσιπ εδώ. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην Ταϊβάν», ανέφερε ο Λούτνικ.

Από άλλη πηγή, την Τρίτη, η Nvidia φέρεται να εργάζεται σε ένα νέο τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης για την Κίνα, το οποίο είναι πιο ισχυρό από το τσιπ H20 που πωλεί επί του παρόντος στη χώρα. Το νέο προϊόν ονομάζεται προσωρινά B30A, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα, και πιστεύεται ότι βασίζεται στην αρχιτεκτονική του τσιπ Blackwell της Nvidia.

Όταν ρωτήθηκε για το νέο τσιπ, ο Λούτνικ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, να πουλήσει το πιο ισχυρό προϊόν στην Κίνα. «Φυσικά, θα ήθελε να πουλήσει ένα νέο τσιπ στην Κίνα», δήλωσε ο Λούτνικ. «Τον άκουσα να το προτείνει στον πρόεδρο, και ο πρόεδρος ακούει τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας μας και θα αποφασίσει πώς θέλει να προχωρήσει».

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία η Nvidia και μια άλλη εταιρεία κατασκευής τσιπ, η Advanced Micro Devices, θα πληρώνουν το 15% των εσόδων τους από τις πωλήσεις στην Κίνα.