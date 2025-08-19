Nvidia: Αναπτύσσει νέο AI τσιπ για πώληση στην Κίνα

Την επιθυμία της να διατηρήσει την Κίνα ως βασική αγορά ανάπτυξης διατηρεί η Nvidia. Με αυτόν τον στρατηγικό προσανατολισμό κατά νου, ετοιμάζει ένα νέο τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο προορίζεται για πώληση στην Κίνα και έχει τη μισή ισχύ από το κορυφαίο GPU B300 Blackwell, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Αυτό το νέο τσιπ, με την κωδική ονομασία B30A, θα είναι πιο ισχυρό από τα GPU H20 που η εταιρεία έχει επί του παρόντος άδεια να πωλεί στην Κίνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν και ο σχεδιασμός του θα είναι μονοπύρηνος, σε αντίθεση με τον διπύρηνο σχεδιασμό που χρησιμοποιείται στα πιο ισχυρά GPU B300. Το B30A θα εξακολουθεί να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το H20, όπως γρήγορη μετάδοση δεδομένων, υποστήριξη για NVLink και μνήμη υψηλού εύρους ζώνης.

Η ανάπτυξη του B30A φαίνεται να είναι ξεχωριστή από ένα άλλο τσιπ που η εταιρεία φέρεται να αναπτύσσει για πώληση στη χώρα, σύμφωνα με το Reuters.

«Αξιολογούμε μια ποικιλία προϊόντων για το σχέδιό μας, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι να ανταγωνιστούμε στον βαθμό που επιτρέπουν οι κυβερνήσεις. Όλα όσα προσφέρουμε έχουν την πλήρη έγκριση των αρμόδιων αρχών και έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για επωφελή εμπορική χρήση», ανέφερε η Nvidia σε δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η είδηση έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες έχει χαλαρώσει τη στάση της όσον αφορά την εξαγωγή τσιπ υψηλής απόδοσης για Τεχνητή Νοημοσύνη στην Κίνα, αν και το Reuters επικαλείται πηγές του που αναφέρουν ότι οι εγκρίσεις για αυτό το νέο τσιπ δεν είναι καθόλου βέβαιες.

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τον αγώνα για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διατηρήσουν το προβάδισμά τους ελέγχοντας την προμήθεια της απαραίτητης τεχνολογίας στην Κίνα.

Ωστόσο, η Nvidia και οι ομοειδείς της εταιρείες υποστηρίζουν ότι η παραχώρηση της πολύτιμης αγοράς της Κίνας σε ανταγωνιστές όπως η Huawei θα ισοδυναμούσε με πλήρη παραίτηση.