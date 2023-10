Κομισιόν: Τελεσίγραφο στον Ίλον Μασκ για παραπληροφόρηση με τον πόλεμο στο Ισραήλ

O πόλεμος στο Ισραήλ στάθηκε η αφορμή για μια ακόμη «σύγκρουση» ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι δεν βάζει κριτήρια και δεν γίνεται αξιολόγηση στο περιεχόμενο που ανεβαίνει και διαδίδεται στο X (πρώην twitter).

«Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, έχουμε ενδείξεις ότι η πλατφόρμα σας χρησιμοποιείται για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου, αλλά και παραπληροφόρησης στην ΕΕ», έγραψε ο επίτροπος Ψηφιακής Πολιτικής Τιερί Μπρετόν στον Ίλον Μασκ σε επιστολή με ημερομηνία Τρίτη 10 Οκτωβρίου, η οποία αναρτήθηκε στο X.

Ο επίτροπος μάλιστα έδωσε στον Ίλον Μασκ διορία ενός 24ώρου προκειμένου να «συμμορφωθεί» η εταιρεία του με τον κανονισμό ψηφιακών υπηρεσιών της Ε.Ε.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.



Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54