Οι κατασκευαστές μικροτσίπ της Κίνας επιδιώκουν να τριπλασιάσουν την συνολική παραγωγή επεξεργαστών τεχνητής Νοημοσύνης της χώρας το επόμενο έτος, καθώς εταιρείες όπως η DeepSeek πιέζουν για την παραγωγή των ημιαγωγών που απαιτούνται για να ανταγωνιστούν τους δυτικούς αντιπάλους τους στην ανάπτυξη της πιο προηγμένης ΑΙ, μετέδωσαν την Τετάρτη οι Financial Times.

Ένα εργοστάσιο κατασκευής αφιερωμένο στην παραγωγή επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης της Huawei αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή του ήδη από το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ άλλα δύο εργοστάσια αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το επόμενο έτος, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση των σχεδίων.

Αν και τα νέα εργοστάσια έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίξουν την Huawei, δεν είναι σαφές ποιος είναι ο ιδιοκτήτης τους. Η Huawei αρνήθηκε ότι έχει σχέδια να ξεκινήσει τη λειτουργία των δικών της εργοστασίων και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συνολική παραγωγική ικανότητα αυτών των τριών νέων εργοστασίων, όταν θα λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα, θα μπορούσε να υπερβεί την τρέχουσα συνολική παραγωγή παρόμοιων γραμμών στην Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), το κορυφαίο εργοστάσιο της Κίνας.

Τα άτομα πρόσθεσαν ότι η SMIC σχεδίαζε επίσης να διπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα το επόμενο έτος για την κατασκευή τσιπ 7 νανομέτρων — τον πιο προηγμένο τύπο μαζικής παραγωγής στην Κίνα. Η Huawei είναι επί του παρόντος ο μεγαλύτερος πελάτης της SMIC για τέτοιες σειρές επεξεργαστών.

Ως αποτέλεσμα, μικρότεροι Κινέζοι σχεδιαστές τσιπ, όπως οι Cambricon, MetaX και Biren, θα μπορούν να λάβουν πολύ μεγαλύτερες ποσοστώσεις από την παραγωγική ικανότητα της SMIC, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για την ταχέως αναπτυσσόμενη κινεζική αγορά που άφησε η Nvidia μετά τις απαγορεύσεις εξαγωγών των ΗΠΑ.

Οι ημιαγωγοί βρίσκονται στο επίκεντρο των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει την πρόσβαση στους κορυφαίους επεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης που κατασκευάζει ο παγκόσμιος ηγέτης Nvidia, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις κινεζικές προσπάθειες ανάπτυξης της AI.