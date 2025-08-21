Μεγάλες περιφερειακές αρχές της Κίνας, όπως η Σανγκάη, θέλουν να ενισχύσουν την αυτάρκεια τους σε τσιπ και ημιαγωγούς Τεχνητής Νοημοσύνης μέχρι το 2027, μετέδωσε την Πέμπτη το πρακτορείο ειδήσεων Nikkei.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι μεγαλύτερες κινεζικές πόλεις έχουν θέσει ως στόχο να επιτύχουν τουλάχιστον 70% αυτάρκεια σε ημιαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης έως το 2027, με σκοπό να μειώσουν την εξάρτησή τους από την αμερικανική Nvidia.

Η Σαγκάη έχει καταρτίσει σχέδιο για τον εγχώριο έλεγχο του 70% των τσιπ που χρησιμοποιούνται στα κέντρα δεδομένων, ενώ το Πεκίνο έχει θέσει έναν πιο φιλόδοξο στόχο του 100% έως το 2027.

Η Γκουιγιάνγκ, όπου βρίσκονται πολλά μεγάλα κέντρα δεδομένων, μεταξύ των οποίων και ένα που χρησιμοποιεί η Apple ζήτησε περίπου το 90% των τσιπ στις νέες εγκαταστάσεις να είναι κινεζικής κατασκευής, πρόσθεσε το Nikkei.

Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά την έκκληση του προέδρου Σι Τζινπίνγκ τον Απρίλιο για την Κίνα να επιτύχει «αυτονομία και δύναμη» στον τομέα των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Nvidia κατείχε περίπου το 80% της κινεζικής αγοράς τσιπ AI στις αρχές του 2024, αλλά το μερίδιο αυτό θα μπορούσε να μειωθεί στο 50-60% εντός πέντε ετών, καθώς η Huawei, η Cambriconκαι η Kunlun της Baiduεπεκτείνουν την παραγωγή τους.

Το Ascend 910B της Huawei παρέχει σήμερα περίπου το 85% της ισχύος του H20 της Nvidia, ενώ το τσιπ 920 επόμενης γενιάς αναμένεται να ανταγωνιστεί τα αμερικανικά προϊόντα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στην Nvidia να επαναλάβει την παραγωγή των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης H20 ειδικά για την Κίνα, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες το Πεκίνο έχει καλέσει τις εγχώριες εταιρείες να αποφύγουν τη χρήση τους.

Το Πεκίνο είχε εκφράσει ανησυχίες για «κρυφές» ελέγχους και κενά ασφαλείας στα τσιπ αμερικανικής κατασκευής, ισχυρισμούς που η Nvidia έχει αρνηθεί.