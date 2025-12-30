Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ έφερε φέτος στο προσκήνιο τα ανθρωποειδή ρομπότ, τοποθετώντας τα στο επίκεντρο της αποτίμησης της Tesla, η οποία, όπως πιστεύει, θα μπορούσε να φτάσει σε δεκάδες τρισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η Tesla δεν έχει ακόμη πουλήσει το εμβληματικό της ανθρωποειδές ρομπότ, Optimus.

Αντίθετα, είναι πιθανό ότι μια σειρά κινεζικών εταιρειών θα προλάβουν την Tesla και θα αρχίσουν να αυξάνουν την παραγωγή ρομπότ από το 2026, καθώς το Πεκίνο θέτει την τεχνολογία αυτή στο κέντρο των στρατηγικών του σχεδίων, σύμφωνα με το CNBC.

«Η Κίνα προηγείται αυτή τη στιγμή των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρώιμη εμπορευματοποίηση των ανθρωποειδών ρομπότ», δήλωσε στο CNBC μέσω email ο Andreas Brauchle, εταίρος στη συμβουλευτική εταιρεία Horváth. «Αν και αναμένεται ότι και οι δύο χώρες θα αναπτύξουν εξίσου μεγάλες αγορές με την πάροδο του χρόνου, η Κίνα κλιμακώνει ταχύτερα αυτή την αρχική φάση».

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι σχεδιασμένα ώστε να έχουν ανθρώπινη μορφή και να κινούνται όπως ο άνθρωπος.

Το Πεκίνο θέτει τα ρομπότ ως βασική προτεραιότητα

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει καταστήσει τη ρομποτική βασικό άξονα της τεχνολογικής της στρατηγικής, παρουσιάζοντας σχέδια για τη δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων και μαζικής παραγωγής αυτών των μηχανών.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και τα κορυφαία στελέχη της χώρας, γνωστά ως Κεντρική Επιτροπή, συναντήθηκαν τον Οκτώβριο και δημοσίευσαν προτάσεις για το «15ο πενταετές σχέδιο», ένα έγγραφο που περιγράφει ορισμένους από τους βασικούς τομείς προτεραιότητας του Πεκίνου για τα επόμενα χρόνια.

Για την Κίνα, τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν ευκαιρία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην αγορά εργασίας της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, αλλά και να προωθήσει τη φιλοδοξία του Πεκίνου για τεχνολογική υπεροχή.

«Η ώθηση της Κίνας στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ καθοδηγείται από έναν συνδυασμό αντιμετώπισης δημογραφικών πιέσεων, δημιουργίας του επόμενου ορίζοντα οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης του ρόλου της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό», δήλωσε στο CNBC ο Karel Eloot, ανώτερος εταίρος της McKinsey & Company.

Παράλληλα, η Κίνα βρίσκεται σε συνεχή τεχνολογική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ σε πολλούς τομείς. Η ρομποτική, ως πραγματική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης το 2026. Το Politico ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, έχει συναντηθεί με διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών ρομποτικής για να διαμορφώσει ένα σχέδιο επιτάχυνσης του κλάδου. Η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης εκτελεστικού διατάγματος για τη ρομποτική τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με το Politico, επικαλούμενο άτομα με γνώση του θέματος.