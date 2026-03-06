Η Κίνα κατάρτισε το πρώτο εθνικό πλαίσιο ρυθμιστικών κανόνων για τα ανθρωποειδή ρομπότ

Το Πεκίνο έκανε ένα σημαντικό βήμα για την κανονιστική ρύθμιση του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ, με την κατάρτιση του πρώτου εθνικού πλαισίου ρυθμιστικών κανόνων.

Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, η εξέλιξη αυτή θα επιταχύνει τις τεχνολογικές εξελίξεις, θα μειώσει το κόστος παραγωγής και θα ανοίξει το δρόμο για τη μαζική εμποροποίηση του αναφερόμενου τομέα.

Το ρυθμιστικό σύστημα κανόνων, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στην ετήσια διάσκεψη για τα ανθρωποειδή ρομπότ και την ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών (HEIS), που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στο Πεκίνο, είναι το πρώτο συνολικό σχέδιο υψηλού επιπέδου για την Κίνα, καλύπτοντας όλη την βιομηχανική αλυσίδα, αλλά και τον συνολικό κύκλο ζωής των ανθρωποειδών ρομπότ και των έξυπνων τεχνολογιών που αυτά ενσωματώνουν.

Το αναφερόμενο ρυθμιστικό σύστημα κανόνων αναπτύχθηκε με τη συνεργασία 120 ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων και βιομηχανικών χρηστών, ενώ το πλαίσιο συνεργασίας οργανώθηκε από την αρμόδια τεχνική επιτροπή του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής της Κίνας.