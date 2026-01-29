Η Κίνα έδωσε το «πράσινο φως» σε τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της για να αγοράσουν τα τσιπ H200 της Nvidia, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και οι οποίες μίλησαν στο Reuters, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στη στάση της, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να εξισορροπήσει τις ανάγκες του στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης με την τόνωση της εγχώριας ανάπτυξης.

Οι ByteDance, Alibaba και Tencent έχουν λάβει έγκριση για την αγορά συνολικά περισσότερων από 400.000 τσιπ H200, ενώ άλλες εταιρείες περιμένουν τώρα στην ουρά για να λάβουν τις αντίστοιχες εγκρίσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Η κινεζική κυβέρνηση χορηγεί εγκρίσεις μόνο υπό όρους και οι πηγές ανέφεραν ότι οι όροι αυτοί βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Οι ρυθμιστικές εγκρίσεις δόθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Κινέζοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει σε προηγούμενες συναντήσεις με εγχώριες εταιρείες τεχνολογίας ότι θα πρέπει να αγοράζουν τσιπ μόνο όταν είναι απαραίτητο, μετέδωσε το Reuters.

Μια πρόταση που έχουν συζητήσει στο παρελθόν οι κινεζικές αρχές θα απαιτούσε κάθε αγορά H200 να συνοδεύεται από ένα καθορισμένο ποσοστό εγχώριων τσιπ.

Το H200, το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ AI της Nvidia, έχει αναδειχθεί σε σημαντικό σημείο τριβής στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Παρά την ισχυρή ζήτηση από κινεζικές εταιρείες και την έγκριση των εξαγωγών από τις ΗΠΑ, η διστακτικότητα του Πεκίνου να επιτρέψει τις εισαγωγές αποτελεί το κύριο εμπόδιο στις αποστολές.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ΗΠΑ άνοιξαν επίσημα τον δρόμο για την Nvidia να πουλήσει το H200 στην Κίνα, όπου η εταιρεία βλέπει ισχυρή ζήτηση. Ωστόσο, οι κινεζικές αρχές έχουν τον τελικό λόγο για το αν θα επιτρέψουν την εισαγωγή του.

Τις τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν σαφές αν το Πεκίνο θα έδινε την έγκριση, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εξισορροπήσει την κάλυψη της αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης για προηγμένα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης και την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας ημιαγωγών.

Οι κινεζικές τελωνειακές αρχές ενημέρωσαν τους πράκτορες ότι τα τσιπ H200 δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην Κίνα.

Ωστόσο, οι κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν παραγγείλει περισσότερα από δύο εκατομμύρια τσιπ H200, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα διαθέσιμα αποθέματα της Nvidia, σύμφωνα με το Reuters.

Παραμένει αβέβαιο πόσες επιπλέον εταιρείες θα λάβουν έγκριση σε επόμενες παρτίδες ή ποια κριτήρια χρησιμοποιεί το Πεκίνο για να καθορίσει την επιλεξιμότητα.

Οι εγκρίσεις υποδηλώνουν ότι το Πεκίνο δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των μεγάλων κινεζικών εταιρειών διαδικτύου, οι οποίες ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data center) που απαιτούνται για την ανάπτυξη υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης και τον ανταγωνισμό με αμερικανικούς ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI.

Ενώ κινεζικές εταιρείες όπως η Huawei διαθέτουν πλέον προϊόντα που ανταγωνίζονται την απόδοση του τσιπ H20 της Nvidia, το πιο προηγμένο τσιπ AI που επιτρεπόταν να πωλείται στην Κίνα, εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά σε σχέση με το H200.

Το H200 προσφέρει περίπου έξι φορές την απόδοση του H20 της Nvidia.

Ωστόσο, το Πεκίνο έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να απαιτήσει από τις εταιρείες να αγοράζουν μια συγκεκριμένη ποσόστωση εγχώριων chip ως προϋπόθεση για να λάβουν έγκριση για την εισαγωγή ξένων ημιαγωγών, όπως ανέφερε προηγουμένως το Reuters.