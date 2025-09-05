Η Huawei παρουσίασε την Πέμπτη τη δεύτερη γενιά του τριπλά διπλωμένου (trifold) smartphone της, επιχειρώντας να εδραιώσει την επιστροφή της στην κινεζική αγορά και να κάνει τα πρώτα βήματα ξανά στο εξωτερικό.

Η συσκευή, με έδρα τη Σεντζέν, παρουσίασε το Huawei Mate XTs, με τιμή εκκίνησης τις 17.999 γουάν (2.520 δολάρια) και έως 21.999 γουάν για την έκδοση με τη μεγαλύτερη μνήμη. Σε αντίθεση με τα κλασικά foldables που διπλώνουν στη μέση, το Mate XTs διαθέτει δύο μεντεσέδες, επιτρέποντας τριπλή αναδίπλωση και μετατρέπεται σε συσκευή τύπου tablet όταν ανοίγει πλήρως.

Η Huawei είχε πρωτοπορήσει πέρυσι με το Mate XT, το πρώτο trifold smartphone παγκοσμίως, το οποίο λανσαρίστηκε αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια σε επιλεγμένες αγορές. Μέχρι το τέλος του β’ τριμήνου φέτος, η εταιρεία είχε πουλήσει 470.000 μονάδες του Mate XT, αποφέροντας έσοδα άνω του 1,3 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της IDC.

Η δυναμική της Huawei στην Κίνα ενισχύθηκε θεαματικά: το μερίδιο αγοράς της έφθασε το 18% το β’ τρίμηνο, από 15% την αντίστοιχη περίοδο του 2023, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο κατασκευαστή smartphone στη χώρα, σύμφωνα με την Counterpoint Research. Στην κατηγορία των foldables, η Huawei κυριαρχεί με μερίδιο 75%.

Ο αναλυτής Φρανσίσκο Χερόνιμο της IDC σημείωσε ότι η επιτυχία του Mate XT, παρά την υψηλή τιμή, δείχνει υπαρκτή ζήτηση για πραγματικά καινοτόμα προϊόντα.

Η εταιρεία επιχειρεί να αποδείξει ότι εξακολουθεί να καινοτομεί, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις του 2020 που περιόρισαν την πρόσβασή της σε κρίσιμα λογισμικά και τσιπ. Έκτοτε ανέπτυξε το δικό της λειτουργικό σύστημα HarmonyOS και βρήκε τρόπους παραγωγής λιγότερο προηγμένων τσιπ στην Κίνα.

Το νέο Mate XTs θα τρέχει το HarmonyOS 5.1, θα υποστηρίζει εφαρμογές επιπέδου PC για παραγωγικότητα, θα διαθέτει μεγάλη μπαταρία 5.600 mAh και θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα χρώματα. Η Huawei θα προσφέρει 50% έκπτωση σε αντικαταστάσεις οθόνης και δωρεάν κατ’ οίκον τεχνική υποστήριξη δύο φορές.