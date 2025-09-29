Η Huawei Technologies σχεδιάζει να αυξήσει εντυπωσιακά την παραγωγή των κορυφαίων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης Ascend μέσα στο 2026, επιδιώκοντας να εδραιωθεί στην κινεζική αγορά ημιαγωγών, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως αναφέρει, η εταιρεία στοχεύει σε παραγωγή περίπου 600.000 μονάδων του Ascend 910C το 2026, υπερδιπλάσια σε σχέση με φέτος, ενώ συνολικά η σειρά Ascend αναμένεται να φθάσει τα 1,6 εκατομμύρια dies. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πρόοδο απέναντι στις δυσκολίες που δημιούργησαν οι αμερικανικές κυρώσεις το 2025.

Η Huawei, σε συνεργασία με τη Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), φαίνεται να ξεπερνά τεχνικά εμπόδια που καθυστερούσαν τα σχέδια του Πεκίνου για τεχνολογική αυτονομία. Αν επιβεβαιωθούν οι στόχοι, η εταιρεία θα ενισχύσει αποφασιστικά τη θέση της απέναντι στην Nvidia, η οποία παραμένει αποκλεισμένη από την κινεζική αγορά λόγω κυβερνητικών περιορισμών.

Η Nvidia δεν κατέγραψε πωλήσεις του μοντέλου H20 στην Κίνα το τελευταίο τρίμηνο, παρά τις προσπάθειες του συνιδρυτή Τζεν-Σουν Χουάνγκ να αμβλύνει τις ανησυχίες ασφαλείας.

Η ναυαρχίδα Ascend 910C χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνική συσκευασίας δύο dies, όμως η διαδικασία είναι σύνθετη και περιορίζει την προσφορά, αφήνοντας χώρο σε ανταγωνιστές όπως η Cambricon Technologies.

Η Huawei βελτίωσε την παραγωγή το καλοκαίρι, αξιοποιώντας την πρόοδο κινεζικών εταιρειών όπως η Shanghai Micro Electronics Equipment Group. Παράλληλα, ετοιμάζει το Ascend 910D για το τέλος του 2026, με τέσσερα dies σε ένα chipset και στόχο τις 100.000 μονάδες.

Για το 2025, η Huawei προβλέπει περίπου 1 εκατ. dies, ενώ ως το τέλος του έτους θα διαθέσει 200.000 μονάδες 910C σε πελάτες και άλλες 100.000 για εσωτερική χρήση και κρατικά έργα. Παρότι τα τσιπ της υστερούν σε απόδοση σε σχέση με τα προϊόντα της Nvidia επικεντρώνονται κυρίως σε εφαρμογές inference και όχι εκπαίδευσης.

Η εταιρεία ήδη παράγει 7nm τσιπ μέσω της SMIC, έναντι των 4nm της Nvidia με την TSMC. Παράλληλα, εξετάζει έναν νέο 7nm επεξεργαστή με δυνατότητες εκπαίδευσης AI, αλλά όχι πριν το 2027.