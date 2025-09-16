Η Google λάνσαρε νέα δοκιμαστική εφαρμογή για Windows στο Labs

Η Google λάνσαρε την Τρίτη μια νέα δοκιμαστική εφαρμογή για Windows στο Labs.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «τώρα μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χωρίς να αλλάζετε παράθυρα ή να διακόπτετε τη ροή της εργασίας σας. Είτε γράφετε σε ένα έγγραφο είτε παίζετε ένα παιχνίδι, απλώς πατήστε Alt + Space για να αναζητήσετε αμέσως πληροφορίες από τα αρχεία του υπολογιστή σας, τις εγκατεστημένες εφαρμογές, τα αρχεία του Google Drive και, φυσικά, το διαδίκτυο.

Με το ενσωματωμένο Google Lens, μπορείτε να επιλέξετε και να αναζητήσετε οτιδήποτε στην οθόνη σας, διευκολύνοντας τη μετάφραση εικόνων ή κειμένου, τη λήψη βοήθειας για προβλήματα με τα μαθήματα και πολλά άλλα.

Μπορείτε επίσης να λάβετε πιο αναλυτικές απαντήσεις με τη λειτουργία AI Mode και να συνεχίσετε την εξερεύνηση με συμπληρωματικές ερωτήσεις και χρήσιμους συνδέσμους».