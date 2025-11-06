Η Google ανακοινώνει τη μεγαλύτερη επένδυση της στη Γερμανία

Η Google ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο επενδυτικό της σχέδιο για τη Γερμανία την Τρίτη, μαζί με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας δήλωσε ότι το σχέδιό του θα περιλαμβάνει την κατασκευή «υποδομών και κέντρων δεδομένων», καθώς και την προώθηση «καινοτόμων έργων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απορριπτόμενης θερμότητας», σύμφωνα με την πρόσκληση για τη συνέντευξη τύπου που στάλθηκε την Πέμπτη.

Η Google επιθυμεί επίσης να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της στο Μόναχο, τη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο, πρόσθεσε.