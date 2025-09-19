Ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού, Βόλφραμ Βάιμερ, τάχθηκε την Παρασκευή υπέρ της διάσπασης της Google, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις σημαντικές πιέσεις που αντιμετωπίσει ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε συνέντευξη του στο Politico, ο υπουργός της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς τόνισε «θα ήταν το καλύτερο να διαχωριστεί η Google Πρέπει να εξετάσουμε όλους τους τομείς δραστηριότητας της» εταιρείας.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως έχει προηγηθεί η απόφαση της Κομισιόν να επιβάλει πρόστιμο 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ.

Η Επιτροπή πρότεινε την πώληση τμημάτων της διαφημιστικής τεχνολογίας της Google ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της σχετικά με τον ανταγωνισμό και δήλωσε ότι η Google έχει προθεσμία μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου για να διορθώσει την -φερόμενη ως- κατάχρηση ή να αντιμετωπίσει μέτρα.

Για τον Βάιμερ, δεν πρόκειται απλώς για τη διάσπαση μιας κυρίαρχης εταιρείας που επωφελείται από τη θέση ισχύος της. «Αλλάζουν το τοπίο των μέσων ενημέρωσης και, ως εκ τούτου, τα δημοκρατικά θεμέλια της χώρας», δήλωσε. «Από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς έως τους τηλεοπτικούς σταθμούς και όλα τα έντυπα μέσα ενημέρωσης — η Google απορροφά τα πάντα, και αυτό απειλεί την ελευθερία έκφρασής μας».

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκλήθηκε εν μέρει από καταγγελίες εκδοτών τύπου που ισχυρίζονται ότι η Google ασκεί έλεγχο στον κλάδο της ψηφιακής διαφήμισης με τρόπο που είναι επιζήμιος για τις επιχειρήσεις τους και, τελικά, για τη βιωσιμότητα των δημοσιογραφικών εκδόσεων.

Η Google υποστηρίζει ότι είναι μόνο ένας από τους πολλούς παίκτες σε μια πολυσύχναστη αγορά και ότι τόσο οι εκδότες όσο και οι διαφημιστές έχουν πολλές επιλογές όταν αγοράζουν και πωλούν διαφημιστικό χώρο στο διαδίκτυο.

Ο Βάιμερ είπε ακόμα ότι εξετάζει επίσης και άλλες ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πάει καλά σε αυτόν τον τομέα, αλλά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα».

Θέλει να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στην Google όσον αφορά τη φορολογική νομοθεσία, επικρίνοντας το γεγονός ότι η εταιρεία «δεν πληρώνει σχεδόν καθόλου φόρους εδώ και δεν προσφέρει τίποτα στην κοινωνία».