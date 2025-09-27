Η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts πλησιάζει σε πώληση αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια ομάδα επενδυτών, μεταξύ των οποίων η Silver Lake και το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η EA είναι ευρέως γνωστή για τους ετήσιους αθλητικούς τίτλους της σε franchise όπως τα Madden NFL, FIFA και NBA Live, καθώς και για σειρές βιντεοπαιχνιδιών όπως τα The Sims, Battlefield, Need for Speed και Star Wars.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση στην ιστορία, καθώς η χρηματοδότησή της βασίζεται κυρίως σε δανεισμό.

Μετά την είδηση ότι η Electronic Arts ενδέχεται να ιδιωτικοποιηθεί, οι μετοχές της κατέγραψαν άνοδο 15% το απόγευμα της Παρασκευής.