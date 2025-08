Η Apple έχει πουλήσει 3 δισεκατομμύρια iPhones έως τώρα

Η Apple έχει πουλήσει 3 δισεκατομμύρια iPhone από τότε που το προϊόν κυκλοφόρησε το 2007, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τιμ Κουκ, την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Σύμφωνα με το TechCrunch, χρειάστηκαν στην Apple εννέα χρόνια για να φτάσει το πρώτο δισεκατομμύριο, ένα ορόσημο που επετεύχθη το 2016.

Αυτό σημαίνει ότι τα 2 δισεκατομμύρια iPhone πουλήθηκαν από το 2016 μέχρι σήμερα — επίσης σε χρονικό διάστημα εννέα ετών — γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη δημοτικότητα του προϊόντος.

Παρότι η Apple γιορτάζει τις 3 δισεκατομμύρια πωλήσεις iPhone, η εταιρεία είχε κάποιες δυσκολίες στο χρηματιστήριο φέτος, καθώς βρέθηκε πίσω από τη Nvidia και τη Microsoft ως προς τη χρηματιστηριακή της αξία. Ίσως, λοιπόν, μεγαλύτερος λόγος για πανηγυρισμούς να είναι το γεγονός ότι οι πωλήσεις iPhone ξεπέρασαν τις προσδοκίες αυτό το τρίμηνο.

Οι πωλήσεις του iPhone — του πιο δημοφιλούς προϊόντος της Apple — αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, αποφέροντας 44,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην τηλεδιάσκεψη.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ των συνολικών εσόδων της εταιρείας για το τρίμηνο, τα οποία ανήλθαν σε 94 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, αυτή η άνοδος στις πωλήσεις iPhone ίσως αποδειχθεί προσωρινή. Ο ειδικός σε θέματα Apple και διευθυντής σύνταξης του Bloomberg, Μαρκ Γκέρμαν, εκτίμησε ότι η εταιρεία πιθανόν πούλησε περισσότερα iPhone το προηγούμενο τρίμηνο λόγω φόβων πως τα σχέδια του προέδρου Τραμπ για επιβολή δασμών θα οδηγούσαν σε ραγδαία αύξηση των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Apple should be very pleased with the folks who spread the lies that the iPhone will cost $3000 or $25,000 if made in the U.S. Clearly that helped a ton for the June quarter.