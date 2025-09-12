Η Apple αναβάλλει την κυκλοφορία του νέου iPhone Air στην Κίνα

Η Apple ανέβαλε την κυκλοφορία του iPhone Air στην ηπειρωτική Κίνα, επικαλούμενη ζητήματα έγκρισης, σε μια αναποδιά για ένα νέο προϊόν υψηλού προφίλ.

Όταν ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα μοντέλα την Παρασκευή, ο ιστότοπος της εταιρείας στην Κίνα δεν επέτρεπε στους πελάτες της περιοχής να παραγγείλουν τη νέα, λεπτότερη συσκευή. Αντ' αυτού, εμφανιζόταν το εξής μήνυμα: «Οι πληροφορίες για την κυκλοφορία θα ενημερωθούν αργότερα. Όλα τα μοντέλα θα κυκλοφορήσουν μετά την έγκριση».

Ο κατασκευαστής του iPhone είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι το νέο προϊόν θα ήταν διαθέσιμο στην περιοχή στις 12 Σεπτεμβρίου για προπαραγγελία και στις 19 Σεπτεμβρίου για γενική διάθεση, όπως και στις ΗΠΑ και σε άλλες μεγάλες αγορές.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η εταιρεία «συνεργάζεται στενά με τις ρυθμιστικές αρχές για να το διαθέσει στην Κίνα το συντομότερο δυνατό» και ότι «θα αρχίσει να δέχεται παραγγελίες για το iPhone Air το συντομότερο δυνατό».

Η κυκλοφορία του iPhone Air στην Κίνα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι σε άλλες χώρες. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Κίνα βασίζεται κυρίως σε φυσικές κάρτες SIM και δεν έχει υιοθετήσει ευρέως την τεχνολογία eSIM, την οποία χρησιμοποιεί το iPhone Air λόγω του λεπτότερου πλαισίου του.

Όταν ανακοινώθηκε το iPhone Air, η Apple δήλωσε ότι η συσκευή θα ήταν αρχικά διαθέσιμη μόνο μέσω ενός κινεζικού φορέα — της China Unicom — και ότι οι χρήστες θα έπρεπε να επισκεφθούν ένα φυσικό κατάστημα του φορέα για να ενεργοποιήσουν το eSIM τους και να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τη συσκευή.

Ο ιστότοπος της εταιρείας πρόσθεσε επίσης ότι άλλοι φορείς, όπως η China Mobile Ltd. και η China Telecom Corp., θα υποστηρίξουν τελικά το iPhone Air και το eSIM. Τα άλλα νέα iPhone της Apple — τα iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max — κυκλοφόρησαν όπως είχε προγραμματιστεί στην περιοχή και περιλαμβάνουν φυσικές κάρτες SIM τοπικά.

Πηγή:Theverge.com