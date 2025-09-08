Η αντιμονοπωλιακή απόφαση κατά της Google δίνει «ανάσα» στις Online Travel Agencies

Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστή των ΗΠΑ, Άμιτ Μέτα, στην υπόθεση αντιμονοπωλιακής δράσης κατά της Google περιορίζει την ισχύ της στις αναζητήσεις ταξιδιών, ανοίγοντας την αγορά σε Booking, Expedia και Airbnb.

Σύμφωνα με το Investing, οι αναλυτές της Bernstein χαρακτήρισαν την εξέλιξη ως «καλή είδηση για τις OTAs» (Online Travel Agencies), τονίζοντας ότι οποιοσδήποτε περιορισμός στη διαταρακτική ισχύ της Google στη διανομή αναζητήσεων ανοίγει την αγορά για εταιρείες όπως η Booking, η Expedia και η Airbnb.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η απαγόρευση συμφωνιών που εξασφάλιζαν στην Google προεπιλεγμένη θέση σε πλατφόρμες όπως η Apple και η Verizon.

Η απόφαση θα μπορούσε να επαναφέρει τα «Apple suggestions», μια λειτουργία που υπήρχε έως το 2016 αλλά είχε διακοπεί λόγω της αποκλειστικότητας της Google με την Apple.

Η λειτουργία αυτή «επιτρέπει στοχευμένες αναζητήσεις στο Safari/Siri να παρακάμπτουν την Google και να οδηγούνται σε κάθετα εξειδικευμένους ιστότοπους», πράγμα που σημαίνει ότι μια αναζήτηση όπως «ενοικίαση διακοπών Μαϊάμι» θα μπορούσε τώρα να κατευθύνει απευθείας σε Airbnb ή Booking χωρίς οι εταιρείες να πληρώνουν την Google.

Η απόφαση δίνει επίσης τη δυνατότητα στις OTAs να διαπραγματεύονται απευθείας με κατασκευαστές συσκευών. Όπως εξήγησε η Bernstein, «η Booking θα μπορούσε να πληρώσει έναν κατασκευαστή ώστε η εφαρμογή της να είναι προεγκατεστημένη και όλες οι σχετικές αναζητήσεις (‘Ξενοδοχεία Μαϊάμι’, ‘Πτήσεις προς Λονδίνο’) να κατευθύνονται στην εφαρμογή».

Οι αναλυτές πρόσθεσαν ότι η εξάλειψη του λεγόμενου «φόρου Google» θα «αυξήσει σχεδόν βέβαια την κερδοφορία» της πληρωμένης αναζήτησης των OTAs.

Ωστόσο, τόνισαν ότι η δύναμη της Google στον τουρισμό παραμένει σημαντική. «Η Google συνεχίζει να καινοτομεί και η Tripadvisor ανέφερε αλλαγές στον αλγόριθμο στα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου για μείωση της οργανικής επισκεψιμότητας», ανέφεραν.

Με τα αποκλειστικά δεδομένα καταναλωτών και τις κριτικές ξενοδοχείων, τα εργαλεία ταξιδιού της Google επιτρέπουν ακόμη και στους μικρότερους παίκτες να στοχεύουν αποτελεσματικά τις διαφημίσεις, ενώ εναλλακτικές όπως οι Bing και DuckDuckGo είτε δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προϊόν για ξενοδοχεία είτε βασίζονται σε προκατειλημμένες τρίτες ενσωματώσεις.