Νέα ένταση στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης προκάλεσε ο προσωρινός αποκλεισμός του δημιουργού του OpenClaw, Πίτερ Στάινμπεργκερ, από την Anthropic, λίγες ημέρες μετά την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας για εργαλεία τρίτων.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, ο Στάινμπεργκερ αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι ο λογαριασμός του ανεστάλη λόγω «ύποπτης δραστηριότητας», προειδοποιώντας ότι στο μέλλον θα είναι δυσκολότερο να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του OpenClaw με τα μοντέλα της Anthropic.

Yeah folks, it's gonna be harder in the future to ensure OpenClaw still works with Anthropic models. pic.twitter.com/U6F8GZvPcH — Peter Steinberger 🦞 (@steipete) April 10, 2026

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, και αφού η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα, ο λογαριασμός του επανήλθε.

Στη συζήτηση παρενέβη και μηχανικός της Anthropic, ο οποίος διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν έχει αποκλείσει ποτέ χρήστη για τη χρήση του OpenClaw και προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση του ζητήματος.

Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης της Anthropic να εξαιρέσει από τις συνδρομές του Claude τα εργαλεία τρίτων, όπως το OpenClaw. Οι χρήστες πλέον καλούνται να πληρώνουν ξεχωριστά για αυτή τη χρήση μέσω της διεπαφής προγραμματισμού της υπηρεσίας, με χρέωση βάσει κατανάλωσης.

Η εταιρεία αιτιολόγησε την αλλαγή υποστηρίζοντας ότι τέτοια αυτόνομα εργαλεία είναι ιδιαίτερα απαιτητικά σε υπολογιστική ισχύ, καθώς μπορούν να εκτελούν συνεχείς κύκλους συλλογισμού, να επαναλαμβάνουν αυτόματα εργασίες και να συνδέονται με πολλές εξωτερικές εφαρμογές.

Ο Στάινμπεργκερ, πάντως, άφησε αιχμές κατά της Anthropic, υποστηρίζοντας ότι πρώτα ενσωμάτωσε δημοφιλή χαρακτηριστικά του OpenClaw στο δικό της κλειστό οικοσύστημα και στη συνέχεια περιόρισε την πρόσβαση του ανοιχτού λογισμικού. Οι αναφορές του φαίνεται να σχετίζονται με νέες λειτουργίες του βοηθού Cowork της εταιρείας.

Απαντώντας σε επικρίσεις για το γεγονός ότι πλέον εργάζεται στην OpenAI, εξήγησε ότι χρησιμοποιεί το Claude αποκλειστικά για δοκιμές, ώστε να διασφαλίζει ότι οι ενημερώσεις του OpenClaw θα παραμένουν συμβατές με όλους τους παρόχους μοντέλων.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και τη σύγκρουση ανάμεσα στα κλειστά εμπορικά οικοσυστήματα και τις λύσεις ανοιχτού λογισμικού.

