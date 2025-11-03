Η Alphabet λανσάρει ολοένα και περισσότερα projects «moonshot» ως ανεξάρτητες εταιρείες

Η Alphabet αλλάζει την προσέγγισή της στα φιλόδοξα τεχνολογικά έργα της, γνωστά ως «moonshots», μέσω του εργαστηρίου X, μετατρέποντάς τα ολοένα και περισσότερο σε ανεξάρτητες εταιρείες αντί να τα διατηρεί εντός της εταιρικής δομής.

Ο επικεφαλής της X, Astro Teller, αποκάλυψε στο TechCrunch Disrupt ότι η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε ένα ειδικό επενδυτικό ταμείο, το Series X Capital, που επενδύει αποκλειστικά σε spinouts της X, με την Alphabet να συμμετέχει μόνο ως μικρός επενδυτής.

(σ.σ. Ο όρος spinout αναφέρεται σε μια εταιρεία ή έναν οργανισμό που δημιουργείται ως ανεξάρτητη οντότητα, ξεχωρίζοντας από μια μεγαλύτερη υπάρχουσα εταιρεία, πανεπιστήμιο ή οργανισμό. Σκοπός ενός spinout είναι συνήθως η εμπορική εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών, προϊόντων ή υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της μητρικής οντότητας).

Το ταμείο έχει συγκεντρώσει πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια και διευθύνεται από τον Gideon Yu, πρώην στέλεχος του YouTube και CFO του Facebook.

Η X θεωρεί ότι ορισμένα moonshots ωφελούνται από τους πόρους της Alphabet, ενώ άλλα προχωρούν ταχύτερα όταν λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι ανεξάρτητες εταιρείες διατηρούν στενούς στρατηγικούς δεσμούς με την Alphabet, χωρίς όμως να υπόκεινται σε πλήρη έλεγχο.

Το εργαστήριο ορίζει ένα moonshot ως έργο που στοχεύει να λύσει ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα, προτείνει ένα προϊόν ή υπηρεσία που μπορεί να το αντιμετωπίσει και αξιοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία.

Η δομή spinout επιτρέπει την αποσύνδεση των εργαζομένων από τις ιδέες τους, μειώνοντας τον οικονομικό κίνδυνο και ενθαρρύνοντας την πνευματική ειλικρίνεια. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά όπως στη Google, αλλά διατηρούν δικαιώματα συμμετοχής σε επιτυχημένες εταιρείες που προκύπτουν από το spinout, χωρίς να χρειάζεται να αναλάβουν αρχικό χρηματοδοτικό ρίσκο.

Μέχρι το 2025, η X έχει ιδρύσει εταιρείες όπως η Taara (ασύρματη οπτική επικοινωνία) και η Heritable Agriculture (βελτίωση καλλιεργειών με μηχανική μάθηση), ενώ προηγούμενα spinouts περιλαμβάνουν τη Malta, τη Dandelion και την iyO.

Η πιο πρόσφατη ανακοίνωση αφορά την Anori, μια πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση κατασκευαστικών έργων και τη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.