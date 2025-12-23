Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, συμφώνησε να εξαγοράσει την Intersect Power, εταιρεία ανάπτυξης καθαρής ενέργειας και data centers, αντί 4,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, συν την ανάληψη του χρέους της εταιρείας.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η εξαγορά, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, θα βοηθήσει την Alphabet να επεκτείνει τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας παράλληλα με νέα data centers, χωρίς να χρειάζεται να εξαρτάται από τις τοπικές εταιρείες κοινής ωφέλειας, οι οποίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εξασφάλιση πρόσβασης σε ενέργεια για τα data centers έχει καταστεί κρίσιμο στοιχείο για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Alphabet κατείχε προηγουμένως μειοψηφικό ποσοστό στην Intersect Power, μετά από στρατηγική χρηματοδότηση ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων που ηγήθηκαν η Google και η TPG Rise Climate τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Η συνεργασία αυτή είχε θέσει στόχο συνολικών επενδύσεων 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030.

Η εξαγορά περιλαμβάνει τα μελλοντικά αναπτυξιακά έργα της Intersect, αλλά εξαιρεί τις υφιστάμενες δραστηριότητές της, οι οποίες θα αγοραστούν από άλλους επενδυτές και θα διαχειρίζονται ως ξεχωριστή εταιρεία.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Η Google θα είναι ο κύριος χρήστης των εγκαταστάσεων, ωστόσο τα campuses της Intersect έχουν σχεδιαστεί ως βιομηχανικά πάρκα που μπορούν να φιλοξενήσουν και τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης άλλων εταιρειών, παράλληλα με αυτά της Google.