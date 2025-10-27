Humain: Θα λανσάρει νέο λειτουργικό σύστημα βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Humain, startup τεχνητής νοημοσύνης με έδρα τη Σαουδική Αραβία, η οποία ιδρύθηκε από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του βασιλείου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να λανσάρει αυτή την εβδομάδα ένα λειτουργικό σύστημα υπολογιστών.

Το σύστημα θα επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν με τον υπολογιστή τους φωνητικά, δίνοντάς του εντολές για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών.

Η εταιρεία βλέπει το νέο της προϊόν, Humain One, ως πιθανή εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά λειτουργικά συστήματα που βασίζονται σε εικονίδια, όπως τα Windows και το macOS, τα οποία κυριαρχούν στους προσωπικούς υπολογιστές από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, δήλωσε εκπρόσωπός της.

«Αντί να κοιτάτε εικονίδια για να κάνετε κλικ σε μεμονωμένες εφαρμογές, τώρα μπορείτε απλώς να εκφράσετε την πρόθεσή σας», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος Tareq Amin κατά τη διάρκεια του Fortune Global Forum στο Ριάντ.

Παρόλο που άλλες εταιρείες αναπτύσσουν παρόμοια προϊόντα, η Humain επιδιώκει να είναι η πρώτη που θα λανσάρει επίσημα το σύστημά της.

Η Humain ιδρύθηκε τον Μάιο υπό την αιγίδα του Ταμείου Δημόσιων Επενδύσεων και προεδρεύεται από τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, όπως κέντρα δεδομένων, υποδομές AI, cloud υπηρεσίες και προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Το λειτουργικό σύστημα υπολογιστή είναι το λογισμικό που συνδέει τον χρήστη με τον υπολογιστή, διαχειρίζοντας τους πόρους του και παρέχοντας βασικές υπηρεσίες για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα.

Ο εκπρόσωπος της Humain, που προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι η ανάπτυξη του νέου λειτουργικού συστήματος ξεκίνησε αμέσως μετά την ίδρυση της εταιρείας. Το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί εσωτερικά για τις ανάγκες των τμημάτων μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Ο Amin πρόσθεσε ότι η Humain σκοπεύει να δημιουργήσει περίπου 6 γιγαβάτ χωρητικότητας κέντρων δεδομένων, χωρίς να διευκρινίζει την τοποθεσία τους.