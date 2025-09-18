Huawei: Λανσάρει το «ισχυρότερο στον κόσμο» σύμπλεγμα τσιπ ΤΝ

Ο κινεζικός «κολοσσός» στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Huawei ανακοίνωσε την Πέμπτη νέα υπολογιστικά συστήματα για την τροφοδοσία της Τεχνητής Νοημοσύνης με τα εσωτερικά τσιπ Ascend, εντείνοντας την πίεση για την ανταγωνίστρια Nvidia.

Η εταιρεία δήλωσε ότι σχεδιάζει να λανσάρει το νέο της «Atlas 950 SuperCluster» το 2026.

Οι ΗΠΑ έχουν επιδιώξει να αποκόψουν την Κίνα από τους πιο προηγμένα τσιπ για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, οι κινεζικές εταιρείες έχουν στραφεί περισσότερο στην ομαδοποίηση μεγάλου αριθμού λιγότερο αποδοτικών, συχνά εγχώριων, τσιπ μαζί για να επιτύχουν παρόμοιες υπολογιστικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με την υποδομή υπολογιστικής Τεχνητής Νοημοσύνης της Huawei, ένα υπερσύμπλεγμα (supercluster) συνδέεται με πολλαπλά superpods, τα οποία, με τη σειρά τους, κατασκευάζονται από πολλαπλούς υπερκόμβους.

Οι υπερκόμβοι, οι οποίοι αποτελούν τη βάση, κατασκευάζονται σε τσιπ Ascend, χρησιμοποιώντας σχεδιασμό συστήματος για να ξεπεράσουν τους τεχνικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Όλα αυτά, ενώ η Κίνα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επεκτείνει την έρευνα για την Nvidia σχετικά με φερόμενες μονοπωλιακές πρακτικές.

Η πίεση έχει αυξηθεί έκτοτε στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ. Οι μετοχές της υποχώρησαν περισσότερο από 2% την Τετάρτη, αφού οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές, ανέφεραν ότι η Κίνα διέταξε τους τοπικούς τεχνολογικούς γίγαντες να σταματήσουν τις δοκιμές και τις παραγγελίες του τσιπ Nvidia RTX Pro 6000D.

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν «απογοητευμένος» όταν άκουσε την είδηση ​​της απαγόρευσης, ενώ νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει την Huawei ως «τρομερό» ανταγωνιστή.