H xAI διέθεσε το Grok 2.5 σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα

Η xAI του Elon Musk έχει διαθέσει μια παλαιότερη έκδοση του μοντέλου Tεχνητής Nοημοσύνης Grok — συγκεκριμένα, το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωση του Grok 2.5 — στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Hugging Face.

«Το μοντέλο @xAI Grok 2.5, που ήταν το καλύτερο μοντέλο μας πέρυσι, είναι πλέον ανοιχτού κώδικα», έγραψε ο Μασκ στο X. Πρόσθεσε ότι το Grok 3 «θα γίνει ανοιχτού κώδικα σε περίπου 6 μήνες».

The @xAI Grok 2.5 model, which was our best model last year, is now open source.



Grok 3 will be made open source in about 6 months. https://t.co/TXM0wyJKOh — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2025

Ο μηχανικός Τεχνητής Νοημοσύνης Τιμ Κέλογκ περιέγραψε την άδεια χρήσης του Grok ως «προσαρμοσμένη με ορισμένους αντι-ανταγωνιστικούς όρους».

Όπως περιγράφει το techcrunch, το Grok, το οποίο εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στο X (το οποίο με τη σειρά του πρόσφατα συγχωνεύθηκε με το xAI), έχει δημιουργήσει σημαντική διαμάχη φέτος. Ιδιαίτερα μετά την εμμονή του chatbot με τις θεωρίες συνωμοσίας για τη «λευκή γενοκτονία», την έκφραση σκεπτικισμού για τον αριθμό των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και την περιγραφή του εαυτού του ως «MechaHitler», οδηγώντας το xAI να δημοσιεύσει τις προτροπές του συστήματος στο GitHub.

Και ενώ ο Μασκ περιέγραψε την τελευταία έκδοση, το Grok 4, ως «AI που αναζητά την αλήθεια στο μέγιστο», το μοντέλο φαίνεται να συμβουλεύεται τον λογαριασμό του Μασκ στα κοινωνικά μέσα πριν απαντήσει σε αμφιλεγόμενες ερωτήσεις.