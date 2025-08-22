H Tesla συνεργάζεται με DeepSeek και ByteDance στην Κίνα

Η Tesla σχεδιάζει να εισαγάγει λειτουργίες φωνητικού βοηθού στο αυτοκίνητο, που θα τροφοδοτούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη της Deepseek και της Doubao (της Bytedance), με στόχο να προλάβει τους τοπικούς ανταγωνιστές που προσφέρουν παρόμοιες λειτουργίες, μετέδωσε την Παρασκευή το Bloomberg.

Η τεχνολογία επιτρέπει στους οδηγούς να χρησιμοποιούν φωνητικές εντολές για τον έλεγχο των εφαρμογών πλοήγησης, του ψυχαγωγικού συστήματος του αυτοκινήτου και της θερμοκρασίας του σαλονιού, καθώς και να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις ειδήσεις, σύμφωνα με ένα έγγραφο όρων και υπηρεσιών που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της Tesla.

Οι φωνητικές εντολές θα επεξεργάζονται κυρίως από το Doubao, ενώ το Deepseek chat θα είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση με την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με το έγγραφο. Και τα δύο αυτά μοντέλα φιλοξενούνται από την υπηρεσία cloud Volcano Engine της Bytedance, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται όλο και περισσότερο σε εγχώριους προμηθευτές για την παροχή μοντέλων AI, προκειμένου να προσφέρουν μια πιο τοπική εμπειρία στους Κινέζους οδηγούς, οι οποίοι έχουν συνηθίσει τα αυτοκίνητα γεμάτα τεχνολογία.

Η BMW ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι έχει εμβαθύνει τη συνεργασία της με την Alibaba και θα εισαγάγει το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο QWen σε μια επερχόμενη σειρά αυτοκινήτων ειδικά σχεδιασμένη για την κινεζική αγορά

Τα οχήματα Tesla στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν το Grok, ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε από την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Ίλον Μασκ.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι οι νομικές απαιτήσεις στην Κίνα πιθανώς δυσχέραναν την εισαγωγή του Grok στην αγορά και υπογραμμίζουν τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει η Tesla από εγχώριες μάρκες όπως η BYD και η Geely, οι οποίες στράφηκαν στην Deepseek για να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση των χρηστών με τα αυτοκίνητά τους.