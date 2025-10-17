Η Samsung θα παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο τριπλά αναδιπλούμενο smartphone της, στη Σύνοδο Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα που θα διεξαχθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg την Παρασκευή, θα είναι η πρώτη συσκευή της εταιρείας με δύο μεντεσέδες — που της επιτρέπουν να λειτουργεί είτε ως συμβατικό smartphone είτε ως σημαντικά μεγαλύτερο tablet όταν είναι πλήρως ανοιχτό — και θα εκτεθεί σε μια έκθεση για την πρωτοποριακή κορεατική τεχνολογία στο περιθώριο της APEC.

Για την Samsung, η εκδήλωση θα προσφέρει παγκόσμια προβολή σε ένα προϊόν που ελπίζει ότι θα ενισχύσει τη φήμη της ως πρωτοπόρου στον τομέα της μηχανικής. Μαζί με την Huawei , η Samsung έχει ηγηθεί της προσπάθειας για την ανάπτυξη πτυσσόμενων τηλεφώνων, ενώ η Huawei παρουσίασε την πρώτη τριπλή συσκευή στον κόσμο στην Κίνα πέρυσι.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση αυτού του μήνα πιθανότατα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν τη νέα συσκευή, καθώς αναμένεται να εκτίθεται πίσω από γυαλί.

Η πλήρης εμπορική κυκλοφορία του τριπλού τηλεφώνου αναμένεται να ακολουθήσει αργότερα φέτος.

Η αγορά των πτυσσόμενων συσκευών έχει εξελιχθεί από τότε που η Samsung πρωτοστάτησε στον τομέα αυτό το 2019. Η εξειδικευμένη αγορά είναι πλέον ένας ανταγωνιστικός χώρος, με κάθε κινεζικό κατασκευαστή τηλεφώνων να αγωνίζεται για μερίδιο στην αγορά.

Το δικό της αναδιπλούμενο τηλέφωνο έβδομης γενιάς σε σχήμα βιβλίου της Samsung, το Galaxy Z Fold 7, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και έχει αποδειχθεί επιτυχημένο στους καταναλωτές λόγω του λεπτότερου και ελαφρύτερου σχεδιασμού του.

Ο ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί, καθώς η Apple σχεδιάζει να παρουσιάσει το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της το επόμενο έτος.