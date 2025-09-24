H NASA στοχεύει στις αρχές Φεβρουαρίου για την αποστολή Artemis ΙΙ στη Σελήνη

Η NASA ετοιμάζεται για την πιο φιλόδοξη επανδρωμένη αποστολή της εδώ και μισό αιώνα, καθώς προχωρούν οι προετοιμασίες για το Artemis II, την πρώτη πτήση αστροναυτών πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης μετά το Apollo 17 το 1972.

Όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου στο Διαστημικό Κέντρο Johnson, ο οργανισμός στοχεύει σε παράθυρο εκτόξευσης που ανοίγει στις 5 Φεβρουαρίου 2026, εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμές χωρίς προβλήματα.

Η αποστολή προβλέπει να ταξιδέψουν γύρω από τη Σελήνη και να επιστρέψουν τέσσερις αστροναύτες: οι Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen. Το ταξίδι διάρκειας 10 ημερών θα πραγματοποιηθεί με τον πύραυλο Space Launch System (SLS) και το διαστημόπλοιο Orion, τα οποία βρίσκονται στα τελικά στάδια προετοιμασίας. Ο πύραυλος έχει ήδη στοιβαχθεί και θεωρείται έτοιμος, ενώ το Orion θα τοποθετηθεί στην κορυφή του αργότερα μέσα στη χρονιά.

Artemis II is more than a mission, it’s momentum. 🌕



Αρχές του 2026, η ολοκληρωμένη στοίβα θα μεταφερθεί στο σημείο εκτόξευσης στο Κένεντι, όπου θα ακολουθήσει γενική δοκιμή ανεφοδιασμού με υγρό υδρογόνο και οξυγόνο. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο πύραυλος θα αδειάσει από καύσιμα και θα προετοιμαστεί για την πραγματική εκτόξευση, η οποία αναμένεται να γίνει βραδινές ώρες.

Μετά την απογείωση, το Orion θα διαχωριστεί από το ανώτερο στάδιο του SLS και θα παραμείνει για 24 ώρες σε τροχιά γύρω από τη Γη, ώστε το πλήρωμα να ελέγξει τα κρίσιμα συστήματα υποστήριξης ζωής και πλοήγησης. Στη συνέχεια, θα εκτελέσει καύση κινητήρα για να εισέλθει σε τροχιά ελεύθερης επιστροφής γύρω από τη Σελήνη, φθάνοντας έως και 9.000 μίλια πέρα από αυτήν, πριν επιστρέψει στη Γη.

Κεντρικός στόχος της αποστολής είναι η δοκιμή της θερμικής ασπίδας του Orion κατά την επανείσοδο. Στην προηγούμενη μη επανδρωμένη αποστολή Artemis I το 2022, αν και η ασπίδα άντεξε, τμήματα του υλικού της αποκολλήθηκαν, γεγονός που οδήγησε σε διετή έρευνα. Οι μηχανικοί κατέληξαν σε λύση με αλλαγές στην πορεία επανεισόδου ώστε να αποφευχθεί παρόμοιο φαινόμενο.