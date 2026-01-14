Grok: Ο Ίλον Μασκ διαψεύδει τις αιτιάσεις της Βρετανίας για τη δημιουργία πορνογραφικών εικόνων

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του Ίλον Μασκ και της βρετανικής κυβέρνησης για το κατά πόσο το chatbot της πλατφόρμας X, Grok, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικόνων και φωτογραφιών που δεν έχουν τη συγκατάθεση των χρηστών, με το Λονδίνο να κατηγορεί την πλατφόρμα για διακινδύνευση ανηλίκων.

Μιλώντας στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανέφερε πως η κυβέρνηση του δεν θα «υποχωρήσει» στο ζήτημα, τονίζοντας πως το Χ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως η βρετανική ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης Ofcom ξεκίνησε πρόσφατα μια έρευνα για το X σχετικά με την υπηρεσία επεξεργασίας εικόνων της πλατφόρμας που ορισμένοι χρήστες χρησιμοπ οίησαν για να δημιουργήσουν πορνογραφικό υλικό χωρίς συγκατάθεση.

Ο Στάρμερ πρόσθεσε πως η βρετανική κυβέρνηση είναι «απολύτως αποφασισμένη» να αναλάβει δράση, προσθέτοντας ότι εάν το X δεν λάβει μέτρα, «η Ofcom έχει την πλήρη υποστήριξή μας».

Από την πλευρά του, σε ανάρτηση του στο X ο Μασκ ανέφερε ότι δεν έχει υπόψιν του κανένα φωτογραφικό υλικό για γύμνια ανηλίκων που να έχει δημιουργηθεί από το Grok.

«Εάν ζητηθεί από το Grok να δημιουργήσει εικόνες, θα αρνηθεί να κάνει το οτιδήποτε παράνομο» πρόσθεσε ο Μασκ.