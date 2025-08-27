Το Google Vids προσθέτει avatars Τεχνητής Νοημοσύνης στον επεξεργαστή βίντεο

Η Google παρουσίασε πέρυσι το νέο πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο Vids για τη σουίτα εφαρμογών Google Workspace. Την Τετάρτη, η εταιρεία ανακοίνωσε νέες λειτουργίες, όπως avatars Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτόματη περικοπή μεταγραφών και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο. Παράλληλα, λανσάρει μια δωρεάν έκδοση για καταναλωτές με περιορισμένες δυνατότητες.

Η έκδοση αυτή θα περιλαμβάνει βασικά εργαλεία επεξεργασίας, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη προτύπων, στις γραμματοσειρές και στη βιβλιοθήκη πολυμέσων της Google, χωρίς όμως προς το παρόν δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στον επιχειρηματικό χώρο, νεοσύστατες εταιρείες όπως η Synthesia και η D-ID προσφέρουν avatars Τεχνητής Νοημοσύνης και εργαλεία για τη δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο.

Μέσω του Vids, η Google παρέχει αντίστοιχες δυνατότητες στους πελάτες του Workspace: οι χρήστες μπορούν να εισαγάγουν ένα σενάριο, να επιλέξουν ένα avatar από μια σειρά φωνητικών ήχων και χαρακτήρων και να δημιουργήσουν βίντεο χωρίς να απαιτείται μεγάλος προϋπολογισμός παραγωγής. Η λειτουργία των avatars με Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάστηκε αρχικά στο Google I/O τον Μάιο και ήταν διαθέσιμη σε beta, ενώ πλέον είναι ανοιχτή για όλους τους χρήστες.

Επιπλέον, η Google ενσωμάτωσε λειτουργία επεξεργασίας που εντοπίζει αυτόματα λέξεις συμπλήρωσης, όπως «εμ» ή «α», και μεγάλες παύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να τις αφαιρούν με ένα κλικ, με τον επεξεργαστή να προσαρμόζει ανάλογα το βίντεο.

Η δυνατότητα μετατροπής εικόνας σε βίντεο, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στο Veo 3 τον Ιούλιο, πλέον προστίθεται και στο Vids, επιτρέποντας τη δημιουργία βίντεο κλιπ οκτώ δευτερολέπτων.

Η Google ανακοίνωσε επίσης ότι εργάζεται σε λειτουργίες ακύρωσης θορύβου, φόντα και εφέ τύπου Google Meet, καθώς και στην υποστήριξη νέων μορφών μεγέθους (κατακόρυφο, οριζόντιο, τετράγωνο), χωρίς ωστόσο να καθορίζει ημερομηνία κυκλοφορίας.

Οι νέες δυνατότητες που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι διαθέσιμες σε χρήστες Workspace Business ή Enterprise Starter, συνδρομητές Google AI Pro ή Ultra και σε πελάτες Workspace for Education.