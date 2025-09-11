TechCrunch

Το Gmail παρουσιάζει μια νέα καρτέλα «Αγορές», η οποία προσφέρει στους χρήστες γρήγορη επισκόπηση των επερχόμενων παραδόσεων δεμάτων, ανακοίνωσε η Google την Πέμπτη. Η νέα καρτέλα θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μηνύματα που σχετίζονται με τις αγορές τους σε ένα σημείο, ακόμη και σε παλαιότερες παραγγελίες και αποστολές.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το Gmail θα συνεχίσει να εμφανίζει τις παραδόσεις που αναμένεται να φτάσουν μέσα στις επόμενες 24 ώρες στην κορυφή των εισερχομένων. Η νέα καρτέλα απλώς συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες αγορών σε μια ενιαία προβολή.

Η ενημέρωση αυτή βασίζεται στη λειτουργία παρακολούθησης δεμάτων που λανσαρίστηκε το 2022, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν τις επερχόμενες παραδόσεις τους απευθείας από τα εισερχόμενα, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στον ιστότοπο της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας.

Η Google σημειώνει ότι η νέα λειτουργία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την περίοδο των εορτών, καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της PwC για την εορταστική περίοδο του 2025, το 39% των συνολικών προγραμματισμένων δαπανών για δώρα θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πενθήμερο μεταξύ της Ημέρας των Ευχαριστιών και της Cyber Monday. Η νέα καρτέλα θα βοηθήσει τους χρήστες να παρακολουθούν όλες αυτές τις αποστολές πιο αποτελεσματικά.

Η λειτουργία ξεκινά να διατίθεται από σήμερα, σε κινητές συσκευές και στον ιστό, για χρήστες σε όλο τον κόσμο που έχουν προσωπικούς λογαριασμούς Google.

Παράλληλα, η Google ανακοίνωσε ότι ανανεώνει την κατηγορία «Προωθήσεις» στο Gmail, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ταξινομούν τα προωθητικά μηνύματα με βάση τα «πιο σχετικά». Η εταιρεία αναφέρει ότι αυτό θα διευκολύνει τους χρήστες να βλέπουν πρώτοι τις προσφορές από τα αγαπημένα τους brands. Επιπλέον, η Gmail θα υπενθυμίζει στους χρήστες επερχόμενες προσφορές και έγκαιρες εκπτώσεις.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση θα αρχίσει να διατίθεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σε κινητές συσκευές, για χρήστες με προσωπικούς λογαριασμούς Google.