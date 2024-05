Business Insider, CNBC

Αυξημένα εμφανίζονται τα ποσοστά παραιτήσεων στην εταιρεία κολοσσό της Τεχνητής Νοημοσύνης, OpenAI. Αρκετοί εργαζόμενοι υψηλών θέσεων παραιτούνται ο έναν μετά τον άλλον, καθώς δηλώνουν ότι, «η εταιρεία δεν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και στις βασικές προτεραιότητες της αναφορικά με το κοινό».

Η OpenAI μετά τις μαζικές παραιτήσεις, αποφάσισε να διαλύσει το τμήμα διαχείρισης μελλοντικών κινδύνων της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ όπως έγινε γνωστό, τα μέλη του τμήματος μετατίθενται σε άλλα εντός της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, πρώην ηγετικό στέλεχος της OpenAI, ο Τζαν Λέικ, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (14/05) ότι παραιτείται, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του X.

«Η OpenAI δεν παίρνει την ασφάλεια αρκετά σοβαρά», δήλωσε ο Λέικ, εξηγώντας τον βασικό λόγο παραίτησής του.

«Τα τελευταία χρόνια, η φιλοσοφία και οι διαδικασίες ασφάλειας έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα», δήλωσε.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, εντάχθηκε στο OpenAI επειδή πίστευε ότι, «θα ήταν το καλύτερο μέρος για να ερευνήσει πώς να κατευθύνει και να ελέγχει την Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη, μια μέχρι στιγμής υποθετική εκδοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης που θα είναι σε θέση να σκέφτεται πιο γρήγορα από έναν άνθρωπο».

«Ωστόσο», όπως διευκρίνισε, «διαφωνούσα με την ηγεσία της OpenAI σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας για αρκετό καιρό, μέχρι που τελικά φτάσαμε σε σημείο ρήξης».

Το πρώην στέλεχος της OpenAI, τόνισε ότι η εταιρεία πρέπει να κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της σε θέματα «ασφάλειας, παρακολούθησης, ετοιμότητας, ασφάλειας, ανθεκτικότητας των αντιπάλων, εμπιστευτικότητας, κοινωνικού αντίκτυπου και συναφών θεμάτων».

Ο Διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, απαντώντας στον Λέικ μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης του X, είπε: «Εκτιμώ πολύ τη συμβολή του στην OpenAI και λυπάμαι πολύ που τον βλέπω να φεύγει. Έχει δίκιο ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε - είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε».

i'm super appreciative of @janleike's contributions to openai's alignment research and safety culture, and very sad to see him leave. he's right we have a lot more to do; we are committed to doing it. i'll have a longer post in the next couple of days.



