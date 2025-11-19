Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε το αίτημα της Amazon για τον νόμο των ψηφιακών υπηρεσιών

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την Τετάρτη το αίτημα της Amazon να καταργηθεί ο χαρακτηρισμός της ως πλατφόρμα που υπόκειται σε αυστηρότερες απαιτήσεις σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Η Amazon αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διάταξης του νόμου της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) η οποία καθορίζει ποιες διαδικτυακές πλατφόρμες χαρακτηρίζονται ως «πολύ μεγάλες». Οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στις πλατφόρμες τους.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η ΕΕ είχε δίκιο να θεωρήσει ότι οι αγορές που υπερβαίνουν το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτήν την ομάδα, καθώς και αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για την κοινωνία.

Η Amazon δήλωσε ότι είναι απογοητευμένη από την απόφαση και ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

«Ο χαρακτηρισμός "πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα" σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τους συστημικούς κινδύνους που ενέχουν οι πολύ μεγάλες εταιρείες, των οποίων η κύρια πηγή εσόδων είναι η διαφήμιση και οι οποίες διανέμουν ομιλίες και πληροφορίες», ανέφερε σε δήλωσή της.

«Το Amazon Store, ως διαδικτυακή αγορά, δεν ενέχει τέτοιους συστημικούς κινδύνους· πωλεί μόνο προϊόντα και δεν διαδίδει ούτε ενισχύει πληροφορίες, απόψεις ή γνώμες».

Ωστόσο, το δικαστήριο στην απόφασή του ανέφερε ότι οι κίνδυνοι προέρχονται από «τη διάδοση παράνομου περιεχομένου ή την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των καταναλωτών», και έκρινε ότι η παρέμβαση ήταν δικαιολογημένη.

«Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτές τις πλατφόρμες [...] έχουν ως στόχο την πρόληψη αυτών των κινδύνων, ακόμη και αν συνεπάγονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις εν λόγω πλατφόρμες», πρόσθεσε.

Το δικαστήριο απέρριψε επίσης όλα τα άλλα επιχειρήματα του αμερικανικού «κολοσσού» του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου.