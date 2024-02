Gemma: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα

Η Google κυκλοφόρησε ένα νέο ανοιχτό μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Gemma, το οποίο δημιουργήθηκε με την ίδια έρευνα και τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των εμβληματικών μοντέλων Gemini.

Σύμφωνα με το Τhenationalnews, η εταιρεία που ανήκει στην Alphabet κυκλοφόρησε δύο ανοιχτά μοντέλα, τα Gemma 2B και 7B, τα οποία έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους προγραμματιστές και τους ερευνητές να «χτίσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με υπευθυνότητα.»

Το Gemini είναι ένα κλειστό μοντέλο ΤΝ (closed-source AI) που ανταγωνίζεται άμεσα το ChatGPT της OpenAI. Τα πιο «ελαφριά» Gemma θα είναι πιθανώς κατάλληλα για μικρότερες εργασίες, όπως απλά chatbots ή περιλήψεις.

We have a long history of supporting responsible open source & science, which can drive rapid research progress, so we’re proud to release Gemma: a set of lightweight open models, best-in-class for their size, inspired by the same tech used for Gemini https://t.co/0aVehuXila pic.twitter.com/rCZNL77Jy1