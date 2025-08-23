Η OpenAI και η κυβέρνηση της Βρετανίας εξέτασαν μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων λιρών για να παρέχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μια premium πρόσβαση στο ChatGPT, μετέδωσε το Σάββατο ο Guardian.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, συζήτησε το ενδεχόμενο με τον υπουργό Τεχνολογίας της Βρετανίας, Πίτερ Κάιλ.

Η ιδέα προτάθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης στο Σαν Φρανσίσκο σχετικά με τις ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της OpenAI και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όσοι βρίσκονται κοντά στη συζήτηση λένε ότι ο Κάιλ δεν έλαβε ποτέ σοβαρά υπόψη την ιδέα, κυρίως επειδή θα μπορούσε να κοστίσει έως και 2 δισεκατομμύρια λίρες.

Ωστόσο, οι συνομιλίες δείχνουν τον ενθουσιασμό με τον οποίο ο υπουργός Τεχνολογίας έχει αγκαλιάσει τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες για την ακρίβεια που έχουν ορισμένες απαντήσεις των AI chatbot και τις επιπτώσεις για την ιδιωτικότητα και τα πνευματικά δικαιώματα.

Η OpenAI προσφέρει δωρεάν και συνδρομητικές εκδόσεις του ChatGPT.

Η συνδρομητική έκδοση, ChatGPT Plus, κοστίζει 20 δολάρια το μήνα και προσφέρει στους χρήστες ταχύτερους χρόνους απόκρισης και προτεραιότητα πρόσβασης σε νέες λειτουργίες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις πέντε κορυφαίες αγορές της OpenAI για συνδρομές στο ChatGPT. Ένας εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε: «Εκατομμύρια Βρετανοί χρησιμοποιούν ήδη το ChatGPT καθημερινά δωρεάν. Τον Ιούλιο, υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την κυβέρνηση για να διερευνήσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, για το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σύμφωνα με το όραμα της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία για να ανοίξει οικονομικές ευκαιρίες για τους απλούς πολίτες, ο κοινός μας στόχος είναι να δημοκρατικοποιήσουμε την πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν, τόσο ευρύτερα θα διαδοθούν τα οφέλη της».

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με διάφορες κυβερνήσεις τους τελευταίους μήνες και έχει συμφωνήσει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να «ενεργοποιήσει το ChatGPT σε εθνικό επίπεδο» και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία σε δημόσιους τομείς, όπως οι μεταφορές, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση.