Φορολογική δήλωση με AI; Γιατί μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

Με την έναρξη της φορολογικής περιόδου, εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται να καταθέσουν τις δηλώσεις τους, αντιμετωπίζοντας έναν περίπλοκο φορολογικό κώδικα που επιβαρύνεται από πρόσφατες αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο, ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι στρέφονται σε εργαλεία δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία προσφέρουν μια φαινομενικά γρήγορη και οικονομική λύση για φορολογικές απορίες και συμπλήρωση δηλώσεων.

Όπως αναφέρει το Quartz, σύμφωνα με έρευνες σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την Τεχνητή Νοημοσύνη για φορολογικές συμβουλές, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό σκοπεύει να τη χρησιμοποιήσει άμεσα για την υποβολή της δήλωσής του. Οι χρήσεις αυτές περιλαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις, εντοπισμό εκπτώσεων ή πιστώσεων και έλεγχο για πιθανά σφάλματα. Παρά τα οφέλη σε ταχύτητα και κόστος, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η άκριτη εμπιστοσύνη σε chatbots μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά και δαπανηρά λάθη.

Ένα βασικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Τα γενικά chatbots, όπως το ChatGPT και το Claude, μπορούν να παράγουν πειστικές αλλά λανθασμένες απαντήσεις. Επιπλέον, τα μοντέλα αυτά εκπαιδεύονται σε δεδομένα που συχνά υστερούν χρονικά σε σχέση με τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις. Στον τομέα της φορολογίας, όπου οι λεπτομέρειες και οι εξαιρέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο, ακόμη και μια μικρή ανακρίβεια μπορεί να οδηγήσει σε λάθος υπολογισμούς, παραλείψεις ή εσφαλμένη δήλωση εισοδήματος.

Εξίσου κρίσιμα είναι τα ζητήματα ασφάλειας και απορρήτου. Η εισαγωγή ευαίσθητων προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων σε δημόσιες διεπαφές Τεχνητής Νοημοσύνης ενέχει αυξημένο ρίσκο διαρροής ή κακής χρήσης πληροφοριών.

Φορολογικά έντυπα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και στοιχεία εισοδήματος δεν πρέπει να κοινοποιούνται σε πλατφόρμες που δεν παρέχουν ρητές εγγυήσεις συμμόρφωσης με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Ακόμη και αν αφαιρεθούν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, παραμένει ο κίνδυνος εσφαλμένης χρήσης των δεδομένων εκπαίδευσης ή αποθήκευσης συνομιλιών.

Στην πράξη, η αλόγιστη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για φορολογικά ζητήματα μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες δηλώσεις, υποεκτίμηση φορολογικών υποχρεώσεων και έκθεση σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις. Ένα λάθος που βασίζεται σε ανακριβή ή ξεπερασμένα δεδομένα δεν απαλλάσσει τον φορολογούμενο από τις ευθύνες του. Σε περιβάλλον αυξημένων ελέγχων και συχνών νομοθετικών αλλαγών, η τυφλή εμπιστοσύνη σε γενικά chatbots ενέχει πραγματικό οικονομικό ρίσκο και μπορεί να μετατρέψει μια «εύκολη λύση» σε σοβαρό φορολογικό πρόβλημα.

Συμπερασματικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητικό εργαλείο για γενική καθοδήγηση, όχι όμως ως υποκατάστατο εξειδικευμένης φορολογικής συμβουλής.