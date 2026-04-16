Η Fluidstack, μια αμερικανική startup που κατασκευάζει εξειδικευμένα κέντρα δεδομένων για εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με αποτίμηση 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετέδωσε το Bloomberg.

Εάν η συμφωνία αυτή υλοποιηθεί, η αποτίμηση της Fluidstack θα υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λίγους μήνες.

Τον Δεκέμβριο, η εταιρεία φέρεται να συγκέντρωνε περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και δεν ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση αυτού του γύρου.

Ο γύρος αυτός φέρεται να ηγούνταν από την Situational Awareness, ένα fund επικεντρωμένο στην AGI που ιδρύθηκε από τον πρώην ερευνητή της OpenAI Λέοπολντ Άσενμπρενερ, και υποστηρίζεται από τους αδελφούς Κόλισον της Stripe, τον πρώην CEO του GitHub Νατ Φρίντμαν, καθώς και τον επενδυτή και επιχειρηματία στον τομέα της AI Ντάνιελ Γκρος.

Οι συζητήσεις για αυτόν τον γύρο φαίνεται ότι συνεχίζονταν ακόμη τον Φεβρουάριο, τουλάχιστον με την Google, η οποία εξέταζε το ενδεχόμενο να συνεισφέρει 100 εκατομμύρια δολάρια στον γύρο, όπως ανέφερε η Wall Street Journal.

Τον Νοέμβριο, η Anthropic ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει συμφωνία ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη νεοφυή επιχείρηση για την κατασκευή κέντρων δεδομένων ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες της στο Τέξας και τη Νέα Υόρκη. Σε αντίθεση με τους hyperscalers όπως το AWS, που εξυπηρετούν κάθε είδους υπολογιστικές ανάγκες, η υποδομή της Fluidstack έχει κατασκευαστεί ειδικά για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η συμφωνία αποτέλεσε τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης για τη Fluidstack, μια εταιρεία που ήταν σχετικά άγνωστη στις ΗΠΑ. Η Anthropic χρησιμοποιεί κυρίως το AWS και το Google Cloud για να εξυπηρετεί το Claude (αν και έχει επίσης συνεργασία με τη Microsoft για την παροχή του Claude στους πελάτες του συγκεκριμένου γίγαντα λογισμικού). Αλλά ακριβώς όπως η ανταγωνίστρια OpenAI, η Anthropic αναπτύσσεται τόσο γρήγορα που χρειάζεται περισσότερη χωρητικότητα, και αυτή η συμφωνία δίνει στην Anthropic μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στη δική της υποδομή cloud.

Αυτή η συνεργασία είναι τόσο σημαντική για τη νεοφυή επιχείρηση, ώστε η Fluidstack μετέφερε την έδρα της από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Νέα Υόρκη. Τον περασμένο μήνα, αποχώρησε επίσης από ένα project Τεχνητής Νοημοσύνης ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γαλλία, όπως ανέφερε το Bloomberg, για να επικεντρωθεί στις ευκαιρίες στις ΗΠΑ.