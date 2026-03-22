Το FBI επανέλαβε την αγορά μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων και ιστορικών τοποθεσίας Αμερικανών πολιτών για την υποστήριξη ομοσπονδιακών ερευνών, κατέθεσε την Τετάρτη ενώπιον των νομοθετών ο διευθυντής της υπηρεσίας, Κας Πατέλ.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, είναι η πρώτη φορά από το 2023 που το FBI επιβεβαιώνει ότι αγοράζει πρόσβαση σε δεδομένα που συλλέγονται από data brokers, οι οποίοι αντλούν μεγάλο μέρος των πληροφοριών τους —σ υμπεριλαμβανομένων δεδομένων τοποθεσίας — από κοινές εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και παιχνίδια, σύμφωνα με το Politico. Τότε, ο πρώην διευθυντής Κρίστοφερ Ρέι είχε δηλώσει ότι η υπηρεσία είχε στο παρελθόν αγοράσει τέτοια δεδομένα, αλλά δεν το έκανε ενεργά εκείνη την περίοδο.

Όταν ρωτήθηκε από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή από το Όρεγκον, Ρον Γουάιντεν, αν το FBI θα δεσμευτεί να μην αγοράζει δεδομένα τοποθεσίας Αμερικανών, ο Πατέλ απάντησε ότι η υπηρεσία «χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία… για να επιτελέσει την αποστολή της».

«Αγοράζουμε εμπορικά διαθέσιμες πληροφορίες που είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα και τους νόμους βάσει του Electronic Communications Privacy Act — και αυτό μας έχει προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες», κατέθεσε.

Ο Γουάιντεν χαρακτήρισε την αγορά δεδομένων χωρίς ένταλμα «εξοργιστική παράκαμψη της Τέταρτης Τροπολογίας», η οποία προστατεύει τους πολίτες από έρευνες συσκευών και κατάσχεση δεδομένων.

Εκπρόσωπος του FBI, ερωτηθείς από το TechCrunch, αρνήθηκε να σχολιάσει πέρα από τις δηλώσεις του Πατέλ και δεν απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τη συχνότητα αγοράς δεδομένων ή τους προμηθευτές τους.

Συνήθως, οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να πείσουν τον δικαστή να εκδώσει ένταλμα έρευνας πριν αποκτήσουν ιδιωτικά δεδομένα από εταιρείες τεχνολογίας ή τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, αμερικανικές υπηρεσίες παρακάμπτουν αυτή τη διαδικασία αγοράζοντας εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα από εταιρείες που συλλέγουν μαζικά πληροφορίες τοποθεσίας μέσω εφαρμογών ή άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης.

Το FBI υποστηρίζει ότι δεν απαιτείται ένταλμα για τη χρήση αυτών των πληροφοριών σε έρευνες, αν και η νομική αυτή θέση δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί στα δικαστήρια.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γουάιντεν και άλλοι νομοθέτες κατέθεσαν διακομματικό νομοσχέδιο, το Government Surveillance Reform Act, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι θα απαιτείται δικαστικό ένταλμα πριν από την αγορά δεδομένων Αμερικανών από κρατικές υπηρεσίες.

