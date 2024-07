Εξελιγμένα ανθρωποειδή ρομπότ στη διαδικασία παραγωγής κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας

Σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας θυμίζει η αυτοματοποιημένη βιομηχανία παραγωγής αυτοκινήτων με τεχνολογικά εξελιγμένα ανθρωποειδή ρομπότ που κινούνται κατά μήκος των γραμμών παραγωγής, πραγματοποιώντας εργασίες που άλλοτε γίνονταν αποκλειστικά από ανθρώπους.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται από τα ρομπότ αρχίζουν από το γενικό ψηφιακό έλεγχο των οχημάτων, μέχρι την επιθεώρηση των ζωνών ασφαλείας, αλλά και το βίδωμα μεταλλικών ετικετών.

Πρόκειται για μία συνεργασία μεταξύ της εταιρίας ρομποτικής UBTECH με έδρα τη Σεντζέν και της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων NIO, που αναδεικνύει την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας των ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα.

Humanoid robots are gradually entering the electric vehicle manufacturing industry!

The factory of the electric vehicle #ONVO the #NIO F2 factory can already see humanoid robots.

