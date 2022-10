Έσβησε η ιδέα του συνδρομητικού Youtube για βίντεο 4Κ

Το YouTube πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα ένα πείραμα στο οποίο ζήτησε από ορισμένους δωρεάν χρήστες να κάνουν αναβάθμιση σε premium λογαριασμό για να παρακολουθήσουν βίντεο σε ανάλυση 4K. Η εταιρεία έχει πλέον τερματίσει αυτή τη δοκιμή - πιθανότατα λόγω της αναστάτωσης που προκλήθηκε από τους χρήστες.

Σε ένα tweet, το YouTube επιβεβαίωσε το τέλος του πειράματος και είπε, «οι θεατές θα πρέπει πλέον να έχουν πρόσβαση σε αναλύσεις ποιότητας 4K χωρίς συνδρομή Premium». Έτσι, όλοι οι χρήστες μπορούν πλέον να παρακολουθούν βίντεο στην υψηλότερη ανάλυση χωρίς να πληρώνουν για συνδρομή.

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's