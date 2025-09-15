Η κβαντική υπολογιστική, επί δεκαετίες θεωρούμενη τεχνολογικό «αστείο» λόγω της αίσθησης ότι είναι πάντα μερικά χρόνια μακριά, φαίνεται πλέον να πλησιάζει στην εμπορική πραγματικότητα, σύμφωνα με το Quartz.

Με πρόσφατες εξελίξεις, όπως η δημιουργία νέας κατάστασης ύλης από τη Microsoft και οι υποσχέσεις της IBM για ανθεκτικούς σε σφάλματα κβαντικούς υπολογιστές, οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία φτάνει σε σημείο καμπής.

Ακόμη και σκεπτικιστές, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, παραδέχονται ότι είμαστε κοντά στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων με κβαντικούς υπολογιστές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες εταιρείες δεν είναι προετοιμασμένες. Οι κβαντικοί υπολογιστές αξιοποιούν την παράξενη συμπεριφορά υποατομικών σωματιδίων και απαιτούν ακραία ψύξη και εξειδικευμένα τσιπ, ενώ ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο κατανοούν τόσο την κβαντομηχανική όσο και τις επιχειρηματικές εφαρμογές της.

Οι οργανισμοί είναι στην πλειονότητά τους τόσο απροετοίμαστοι όσο το Blockbuster πριν από το Netflix. Αυτό έχει στρατηγικές συνέπειες: εταιρείες που ξεκίνησαν νωρίς πειράματα αποκτούν θεσμική γνώση, κατοχυρώνοντας πάνω από 1.100 κβαντικές ευρεσιτεχνίες τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ οι ανταγωνιστές παραμένουν πίσω.

Ο μεγαλύτερος περιορισμός είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η κβαντική υπολογιστική απαιτεί βαθιά γνώση φυσικής, μαθηματικών και κβαντομηχανικής, δεξιότητες που δεν μπορεί να μάθει κανείς σε σύντομα bootcamps.

Εκτιμάται ότι έως το 2030 θα χρειαστούν 250.000 ειδικοί, αλλά οι διαθέσιμες θέσεις αυξάνονται πολύ πιο αργά, δημιουργώντας έντονο πόλεμο ταλέντων ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Τα πανεπιστήμια δυσκολεύονται να προετοιμάσουν αρκετά γρήγορα επαγγελματίες, ενώ λίγες εταιρείες, όπως η Moderna, ήδη αξιοποιούν κβαντικούς υπολογιστές για σχεδιασμό φαρμάκων, και η Comcast εξετάζει εφαρμογές στη βελτιστοποίηση δικτύων.

Παράλληλα, η κβαντική τεχνολογία φέρνει σημαντικούς κινδύνους, ιδίως για την κυβερνοασφάλεια, καθώς οι κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούσαν να σπάσουν την τρέχουσα κρυπτογράφηση, απειλώντας οικονομικές και κρατικές πληροφορίες. Η ανάγκη για προετοιμασία είναι επείγουσα, ακόμα κι αν η τεχνολογία δεν έχει ακόμη γίνει μαζικά εμπορική.

Η ειρωνεία είναι ότι ενώ η κβαντική υπολογιστική πλησιάζει την εμπορική ωρίμανση, η προσοχή των εταιρειών επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο, η κβαντική τεχνολογία είναι θεμελιωδώς διαφορετική – όχι απλώς καλύτερο λογισμικό – με διαφορετικές εφαρμογές, υποδομές και ανταγωνιστικές συνέπειες.