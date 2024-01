Έρευνα Νταβός: Παγκόσμια απειλή η Τεχνητή Νοημοσύνη για τις εκλογές

Στην κορυφή του καταλόγου των μεγαλύτερων κινδύνων για το 2024 βρίσκεται η ανησυχία για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαμόρφωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Η «Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2024» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) κατέταξε την ακούσια και εκκούσια παραπληροφόρηση (misinformation and disinformation) που προκύπτουν από τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης μπροστά από άλλους βασικούς παράγοντες παγκόσμιου κινδύνου όπως η κλιματική αλλαγή, ο πόλεμος και η αδύναμη οικονομία.

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι οι συνδυασμένοι κίνδυνοι «εξωθούν την ικανότητα προσαρμογής του κόσμου στα όριά της» και καλούν τους ηγέτες να επικεντρωθούν στην παγκόσμια συνεργασία και την οικοδόμηση προστατευτικών δικλίδων ασφαλείας.

Καθώς περίπου ο μισός ενήλικος πληθυσμός του πλανήτη προσέρχεται στις κάλπες σε μια χρονιά πολυάριθμων εκλογικών αναμετρήσεων, η ανησυχία για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους μεγαλύτερους κινδύνους για το 2024, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Η Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2024 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη προειδοποιεί για κίνδυνο μαζικής κοινωνικής πόλωσης άνευ προηγουμένου από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μοντέλα για τον επηρεασμό μεγάλων πληθυσμών ψηφοφόρων με τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε στο CNBC η Carolina Klint, εμπορική διευθύντρια για την Ευρώπη στην εταιρεία συμβούλων Marsh McLennan, η οποία ήταν συμπαραγωγός της έκθεσης.

«Το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό θα είναι αρκετά σημαντικό για εμάς να το παρακολουθήσουμε», πρόσθεσε.

Κοιτάζοντας πιο μπροστά, η εύθραυστη ισορροπία πολλών και ετερόκλητων κινδύνων για την επόμενη δεκαετία μετατοπίζεται από τις ακραίες καιρικές συνθήκες στις κρίσιμες αλλαγές στην παγκόσμια πολιτική τάξη, με τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων να αναμένουν ότι θα διαμορφωθεί ένας νέος πολυπολικός ή κατακερματισμένος κόσμος.

Η έκθεση του WEF, η οποία εκπονήθηκε επίσης σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό όμιλο Zurich Insurance Group, διεξήγαγε τον Σεπτέμβριο του 2023 έρευνα σε περισσότερους από 1.400 παγκόσμιους εμπειρογνώμονες σε θέματα κινδύνων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ηγέτες της βιομηχανίας σχετικά με τις μεγαλύτερες παγκόσμιες ανησυχίες τους.

«Μια ασταθής παγκόσμια τάξη που χαρακτηρίζεται από πολωτικά αφηγήματα και ανασφάλεια, οι επιδεινούμενες επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων και η οικονομική αβεβαιότητα προκαλούν την επιτάχυνση της διάδοσης των κινδύνων - συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης και της παραπληροφόρησης», δήλωσε η Saadia Zahidi, διευθύνουσα σύμβουλος του WEF.

«Οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να συναντηθούν για να αντιμετωπίσουν τις βραχυπρόθεσμες κρίσεις καθώς και να θέσουν τις βάσεις για ένα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον», πρόσθεσε.

Οι κίνδυνοι που αναφέρθηκαν περισσότερο για τα επόμενα δύο χρόνια ήταν, κατά σειρά: παραπληροφόρηση και παραπληροφόρηση, ακραία καιρικά φαινόμενα, κοινωνική πόλωση, ανασφάλεια στον κυβερνοχώρο και διακρατικές ένοπλες συγκρούσεις. Επίσης, στο top 10 ήταν η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών, ο πληθωρισμός, η αναγκαστική μετανάστευση, η οικονομική ύφεση και η ρύπανση.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι κρίσιμες γεωφυσικές μεταβολές, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κατάρρευση των οικοσυστημάτων, η έλλειψη φυσικών πόρων και η παραπληροφόρηση και η παραπληροφόρηση ονομάστηκαν ως οι πιο πιθανοί κίνδυνοι για τα επόμενα 10 χρόνια. Τα δυσμενή αποτελέσματα των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρθηκαν επίσης και ως μακροπρόθεσμη ανησυχία.

«Τα επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης θα διαταράξουν ριζικά τις προοπτικές κινδύνου για τους οργανισμούς, με πολλούς να αγωνίζονται να αντιδράσουν στις απειλές που προκύπτουν από την παραπληροφόρηση, την αποδιαμεσολάβηση και τον στρατηγικό λάθος υπολογισμό», αναφέρει η Klint στην έκθεση.

«Ταυτόχρονα, οι εταιρείες πρέπει να διαπραγματευτούν τις αλυσίδες εφοδιασμού που γίνονται πιο περίπλοκες λόγω της γεωπολιτικής και της κλιματικής αλλαγής και των απειλών στον κυβερνοχώρο από έναν αυξανόμενο αριθμό κακόβουλων φορέων. Θα χρειαστεί μια απρόσκοπτη εστίαση στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε οργανωτικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο -και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα- για να πλοηγηθούμε σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο τοπίο κινδύνων», πρόσθεσε.

Η έκθεση δημοσιεύτηκε καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στο Νταβός της Ελβετίας για την ετήσια σύνοδο κορυφής του WEF, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητήσουν παγκόσμια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, της οικονομίας και της τεχνολογίας, υπό το σύνθημα της εκδήλωσης «Ανάκτηση Εμπιστοσύνης».

Έρχεται επίσης καθώς ο κόσμος ξεκινά μια ιστορική χρονιά εκλογών, με την Ταϊβάν αυτό το Σαββατοκύριακο να δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα των εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν επίσης στις ΗΠΑ, την Ινδία, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική και το Μεξικό.

Η έρευνα του Νταβός δεν αποτελεί τη μόνη ούτε την πρώτη που καταλήγει σε αυτό το αποτέλεσμα. Σε μια ξεχωριστή έκθεση για τους παγκόσμιους κινδύνους του 2024 που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η Eurasia Group ονόμασε τις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές ως τον κορυφαίο κίνδυνο για το έτος, ενώ η «ανεξέλεγκτη Τεχνητή Νοημοσύνη» κατατάσσεται επίσης μεταξύ των πέντε κορυφαίων κινδύνων.

Ο Ian Bremmer, πρόεδρος και ιδρυτής της Eurasia Group, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι, δεδομένων των ευρύτερων προεκτάσεων του εκλογικού αποτελέσματος, η εταιρεία συμβούλων δεν είχε άλλη επιλογή από το να κατατάξει τον κίνδυνο πάνω από τους πολέμους μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και Ισραήλ και Χαμάς.

