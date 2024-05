Επιστρέφει το θρυλικό Nokia 3210 - Ποιες θα είναι οι λειτουργίες του

Η επικείμενη κυκλοφορία ενός από τα πιο αγαπημένα κινητά τηλέφωνα αποκαλύφθηκε, και δεν είναι άλλο, από αυτό της Nokia, συσκευής που κυκλοφορούσε πριν από 25 χρόνια. Και όπως αναφέρουν πληροφορίες της εταιρείας HMD, το κινητό με την νέα ονομασία «The Boring Phone», θα έχει και το περιζήτητο «φιδάκι».

«Σε μια εποχή όπου τα smartphone προσφέρουν ατελείωτους αντιπερισπασμούς, αυτή η συσκευή σκοπίμως δεν διαθέτει διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα και εφαρμογές. Ο στόχος μας; Να δείτε ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα στην πραγματική ζωή όταν δεν είστε συνεχώς συνδεδεμένοι», ανακοίνωσε η HMD στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

#TheBoringPhone

In an era where smartphones offer endless distractions, this device deliberately lacks internet, social media, and apps.

Our goal? To demonstrate that there's much more to social life when you're not constantly connected. https://t.co/qvzM9EJ9z8 pic.twitter.com/yiT0dttu57