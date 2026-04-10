Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, πραγματοποίησαν επείγουσα συνάντηση με κορυφαία στελέχη της Wall Street αυτή την εβδομάδα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι το τελευταίο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης της Anthropic θα μπορούσε να εντείνει τους κυβερνοκινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, μετέδωσε την Παρασκευή το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Ουάσινγκτον, και οργανώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλες τράπεζες είναι ενήμερες για τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει το μοντέλο Mythos της Anthropic, καθώς και άλλα παρόμοια συστήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι αξιωματούχοι επιδίωξαν να αξιολογήσουν κατά πόσο οι μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας λαμβάνουν επαρκή μέτρα προστασίας για τα συστήματά τους απέναντι σε αναδυόμενες απειλές που συνδέονται με ολοένα και πιο προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την έκθεση.

Η μέχρι πρότινος άγνωστη αυτή σύσκεψη υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία των ρυθμιστικών αρχών ότι μια νέα γενιά εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την εκτέλεση πιο εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Οι τράπεζες που συμμετείχαν στη συνάντηση θεωρούνται συστημικά σημαντικές από τις ρυθμιστικές αρχές, γεγονός που σημαίνει ότι τυχόν διαταραχές στη λειτουργία τους θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η Anthropic έχει περιγράψει το Mythos ως ένα σημαντικά ισχυρότερο μοντέλο, ικανό - εφόσον του ζητηθεί - να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται ευπάθειες σε βασικά λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης ιστού.

Η εταιρεία έχει διαθέσει περιορισμένη πρόσβαση στο μοντέλο σε μικρό αριθμό μεγάλων τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών ομίλων, μεταξύ των οποίων οι Amazon, Apple και JPMorgan Chase, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας με την ονομασία Project Glasswing, η οποία αποσκοπεί στη θωράκιση κρίσιμων υποδομών πριν από την ευρύτερη διάθεση αντίστοιχων συστημάτων.

Παράλληλα, η Anthropic έχει γνωστοποιήσει ότι είχε επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους πριν από την κυκλοφορία του μοντέλου, με αντικείμενο τόσο τις επιθετικές όσο και τις αμυντικές κυβερνοδυνατότητές του.

Υπενθυμίζεται ότι η Anthropic έχει προσφύγει κατά της κυβέρνησης Τραμπ, αφότου το Πεντάγωνο την ενέταξε σε κατάλογο εταιρειών που σχετίζονται με την αλυσίδα εφοδιασμού, χαρακτηρισμό τον οποίο η ίδια αμφισβητεί.