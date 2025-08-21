Εκατοντάδες χιλιάδες συνομιλίες χρηστών με το Grok του Μασκ εμφανίζονται στα αποτελέσματα της Google

Στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της Google εμφανίζονται εκατοντάδες χιλιάδες συνομιλίες χρηστών με το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Grok του Ίλον Μασκ, δίχως, ωστόσο, τη συγκατάθεση των χρηστών. Πώς εμφανίζονται; Κάθε φορά που οι χρήστες πατούν το κουμπί για να μοιραστούν τη συνομιλία με κάποιο άλλο πρόσωπο, δημιουργείται ένας μοναδικός σύνδεσμος. Την ίδια στιγμή είναι εύκολο να αναζητήσει κανένας τις συνομιλίες στο Διαδίκτυο.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε δημοσίευμα του BBC, σύμφωνα με το οποίο, η Google είχε καταγράψει σχεδόν 300.000 συνομιλίες από το Grok.

Η εμφάνιση των συνομιλιών με το Grok στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το περιοδικό Forbes, το οποίο μέτρησε περισσότερες από 370.000 συνομιλίες χρηστών στο Google.

Μεταξύ άλλων συνομιλιών υπήρχαν παραδείγματα όπου ζητήθηκε από το Grok να δημιουργήσει έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης, να δώσει σχέδια γευμάτων για απώλεια βάρους και να απαντήσει σε λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με ιατρικές παθήσεις, ακόμη και για την παρασκευή ναρκωτικών.

Καταστροφή της ιδιωτικότητας

Αν και τα στοιχεία των λογαριασμών των χρηστών μπορεί να είναι ανώνυμα ή να αποκρύπτονται στα κοινόχρηστα αρχεία καταγραφής των chatbot, τα ερωτήματα που θέτουν, μπορεί να περιέχουν –και να κινδυνεύουν να αποκαλύψουν– προσωπικές, ευαίσθητες πληροφορίες για κάποιον. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό υπογραμμίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

«Τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελούν μια καταστροφή για την ιδιωτικότητα», δήλωσε στο BBC ο καθηγητής Luc Rocher, αναπληρωτής καθηγητής στο Oxford Internet Institute. Ανέφεραν ότι «διαρρεύσαντες συνομιλίες» από chatbots έχουν αποκαλύψει πληροφορίες των χρηστών, από ονόματα και τοποθεσία έως ευαίσθητες λεπτομέρειες σχετικά με την ψυχική τους υγεία, τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή τις σχέσεις τους. «Μόλις διαρρεύσουν στο διαδίκτυο, αυτές οι συνομιλίες θα παραμείνουν εκεί για πάντα», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, η Carissa Veliz, αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Ινστιτούτο Ηθικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δήλωσε ότι το γεγονός ότι οι χρήστες δεν ενημερώνονται ότι οι κοινόχρηστες συνομιλίες θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης είναι «προβληματικό. Η τεχνολογία μας δεν μας λέει καν τι κάνει με τα δεδομένα μας, και αυτό είναι πρόβλημα», είπε.