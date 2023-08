Drone που μιμείται τα πουλιά θα παρακολουθεί τη ζωή στους υγροβιότοπους

Οι Ελβετοί επιστήμονες και μηχανικοί των Ομοσπονδιακών εργαστηρίων EMPA κατασκεύασαν ένα πολύ ελαφρύ ιπτάμενο και πλεούμενο drone που θα παρακολουθεί τα πουλιά στους υγροβιότοπους.

Για να «κολυμπήσει» το ιπτάμενο drone SailMAV θα διπλώνει τα φτερά του και θα καταγράφει την συμπεριφορά των άγριων ζώων. Το σχήμα του θα του επιτρέπει να πλησιάζει την πανίδα χωρίς κανένα πρόβλημα γιατί τα ζώα θα το βλέπουν σαν “δικό τους”. Οι Ελβετοί μηχανικοί τονίζουν ότι το drone κινείται πάνω στο νερό αθόρυβα και θα μπορεί να συγκεντρώνει υλικό για τη βιοποικιλία των αλπικών λιμνών ή των φιόρδ της Αρκτικής.

Η ελβετική συσκευή ζυγίζει 520 γραμμάρια και μπορεί να «μαζεύει» τα φτερά του σε δύο δευτερόλεπτα. Στην κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν υλικά νανοτεχνολογίας.

New drone photos show how beavers in East Devon are defying the current South West drought. A network of dams they’ve built on Estate farmland is helping to maintain an area of wetland, despite the UK experiencing one of its driest summers on record. More: https://t.co/mb1QCFjhw3 pic.twitter.com/77flLYqEJS