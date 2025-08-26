H Apple δεν θα μπορεί πλέον να διαφημίζει το ρολόι Apple Watch ως ένα «προϊόν ελεύθερο διοξειδίου του άνθρακα» στη Γερμανία έπειτα από σημερινή απόφαση δικαστηρίου που συντάχθηκε με περιβαλλοντιστές κρίνοντας ότι η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία παραπλάνησε τους καταναλωτές.

Η Apple προωθούσε το ρολόι διαδικτυακά ως το «πρώτο προϊόν ελεύθερο διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας», ισχυρισμός που σύμφωνα με ένα πάνελ δικαστών είναι αβάσιμος και αντιβαίνει το δίκαιο του ανταγωνισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση περιφερειακού δικαστηρίου στη Φρανκφούρτη.

Η Apple αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση, η οποία μπορεί να εφεσιβληθεί.

Η Apple βάσισε τον ισχυρισμό της για την ουδετερότητα άνθρακα σε ένα έργο που τρέχει στην Παραγουάη για να αντισταθμίζονται οι εκπομπές άνθρακα φυτεύοντας δέντρα ευκαλύπτου σε νοικιασμένη γη.

Ωστόσο, το δικαστήριο της Φρανκφούρτης έκρινε ότι η ενοικίαση για το 75% στην περιοχή του έργου δεν έχει διασφαλιστεί για πέραν του 2029 και ότι η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την παράταση αυτών των συμβολαίων.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Deutsche Umwelthilfe (DUH), η οποία ήταν εκείνη που στράφηκε εναντίον της Apple, χαιρέτισε την απόφαση χαρακτηρίζοντάς την επιτυχία κατά του «πράσινου ξεπλύματος» (Σ.τ.Σ: το greenwashing είναι μια τακτική μάρκετινγκ κατά την οποία μια εταιρεία, οργανισμός ή κυβέρνηση παρουσιάζει ψευδώς ή παραπλανητικά τις δραστηριότητές της ως περισσότερο περιβαλλοντικά φιλικές απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα, εκμεταλλευόμενη την αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών).