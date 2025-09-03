Δικαστική «στήριξη» στη συμφωνία ΕΕ και ΗΠΑ για τη μεταφορά δεδομένων

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο υψηλότερο δικαστικό όργανο της ΕΕ, επιβεβαίωσε την Τετάρτη μια νέα συμφωνία για τη μεταφορά δεδομένων που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ το 2023, σε αντικατάσταση δύο προηγούμενων συμφωνιών που είχαν απορριφθεί από το ανώτερο δικαστήριο.

«Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης του νέου πλαισίου για τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε σε απόφαση του, σύμφωνα με το Reuters.

«Με τον τρόπο αυτό, επιβεβαιώνει ότι, κατά την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξασφάλιζαν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οργανισμούς της χώρας αυτής», πρόσθεσε το Γενικό Δικαστήριο με έδρα το Λουξεμβούργο.

Η συμφωνία αφορά χιλιάδες εταιρείες, από τράπεζες έως εταιρείες τεχνολογίας, φαρμακευτικές εταιρείες και κατασκευαστές αυτοκινήτων, που διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα πέραν του Ατλαντικού για εμπορικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα για τη μισθοδοσία.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, μετά την καταστολή της ΕΕ έναντι των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και τις απειλές αντίποινα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία εκ μέρους των 27 κρατών μελών της ΕΕ το 2023, είχε δηλώσει ότι προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων που μεταφέρονται στις ΗΠΑ.

Ο Γάλλος βουλευτής Φιλίπ Λατόμπ μήνυσε στη συνέχεια την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, λόγω της ευρείας και μαζικής συλλογής προσωπικών δεδομένων.

Επικρίθηκε το νέο αμερικανικό όργανο προσφυγής στο οποίο μπορούν να προσφύγουν οι Ευρωπαίοι, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ανεξάρτητο δικαστήριο και δεν παρέχει εγγυήσεις παρόμοιες με αυτές που απαιτεί η νομοθεσία της ΕΕ.

Το Γενικό Δικαστήριο με έδρα το Λουξεμβούργο τάχθηκε υπέρ της Επιτροπής.

Οι δικαστές απέρριψαν τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά την παρακολούθηση από τις ΗΠΑ.

«Στην παρούσα υπόθεση, από τον φάκελο προκύπτει ότι, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, οι δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών που διεξάγονται από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υπόκεινται σε εκ των υστέρων δικαστικό έλεγχο από το DPRC», ανέφεραν, αναφερόμενοι στο Δικαστήριο Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων των ΗΠΑ.

Ο Λατόμπ μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) – το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης – για νομικά ζητήματα.

Το CJEU ακύρωσε τις δύο προηγούμενες συμφωνίες μετά από αμφισβητήσεις του Αυστριακού ακτιβιστή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής Μαξ Σρεμς, λόγω ανησυχιών σχετικά με την πρόσβαση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών στα προσωπικά δεδομένα των ευρωπαίων πολιτών.

Ο Σρεμς δήλωσε ότι εξακολουθεί να έχει ανησυχίες σχετικά με τη συμφωνία παρά την απόφαση, υποδηλώνοντας ότι μια ευρύτερη αναθεώρηση της αμερικανικής νομοθεσίας θα οδηγούσε σε «διαφορετικό αποτέλεσμα».