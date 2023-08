Το διαστημικό σκάφος Aditya-L1 ετοιμάζεται να εξερευνήσει τον Ήλιο (vid)

Η Ινδία ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το Aditya-L1, το νέο διαστημικό σκάφος το οποίο θα μελετήσει τα διάφορα στρώματα και φαινόμενα του Ήλιου και αναμένεται να εκτοξευθεί τέλη Αυγούστου ή μέσα στον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το nteresting Engineering

Το Aditya-L1 συναρμολογήθηκε στο Δορυφορικό Κέντρο U.R. Rao του Bengaluru και μεταφέρθηκε στο Διαστημικό Κέντρο Satish Dhawan της Sriharikota στις 14 Αυγούστου 2023. Το διαστημικό σκάφος θα εκτοξευθεί με τον ίδιο πύραυλο που μετέφερε στο διάστημα το Chandrayaan-1 και την αποστολή Mars Orbiter.

Το διαστημικό σκάφος πρόκειται να τοποθετηθεί σε τροχιά που θα περιβάλλει το σημείο Lagrange 1 (L1) στο σύστημα Ήλιος-Γη, σε απόσταση περίπου 1,5 εκατομμυρίου χιλιομέτρων από τη Γη.

Αυτή η στρατηγική τοποθέτηση σε τροχιά προσδίδει ένα βασικό πλεονέκτημα: την αδιάλειπτη παρατήρηση του Ήλιου. Με άλλα λόγια, επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των ηλιακών δραστηριοτήτων και της επιρροής τους στον διαστημικό καιρό, σε πραγματικό χρόνο.

Το διαστημικό σκάφος θα μεταφέρει επτά ωφέλιμα φορτία που έχουν σχεδιαστεί για να εξετάζουν διακριτά στρώματα του Ήλιου – από τη φωτόσφαιρα έως τη χρωμόσφαιρα, με αποκορύφωμα το στέμμα, το απώτατο στρώμα από τον πυρήνα του Ήλιου.

Αυτή η πολύπλευρη προσέγγιση χρησιμοποιεί μια σειρά από ανιχνευτές ηλεκτρομαγνητικών, σωματιδιακών και μαγνητικών πεδίων για να αποκομίσει ολοκληρωμένες γνώσεις.

Η αποστολή θα εξερευνήσει το πώς ο Ήλιος θερμαίνει το εξωτερικό του στρώμα (το στέμμα) εκατομμύρια βαθμούς, πώς εκτοξεύει τεράστια νέφη πλάσματος (στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας) και πώς παράγει εκλάμψεις και εκρήξεις, μεταξύ άλλων.

