Οι αναλυτές τεχνολογίας της Wall Street, που μόλις είχαν ανακάμψει από το περιστατικό με το AI chatbot του Ίλον Μασκ που ξέφυγε από τον έλεγχο, επανεξετάζουν τώρα προσεκτικά την τεχνολογία, μετά τη διαρροή χιλιάδων συνομιλιών χρηστών που αποκαλύπτει οδηγίες για παρασκευή ναρκωτικών, δολοφονία του Μασκ και κατασκευή κακόβουλου λογισμικού και εκρηκτικών.

Σύμφωνα με το Gizmodo, ευτυχώς για την xAI, την εταιρεία που δημιούργησε το AI chatbot του Μασκ, Grok, δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, οπότε καμία δημόσια αντίδραση επενδυτών ή μετόχων δεν πίεσε τη μετοχή της ή τους διευθυντές της να αντιμετωπίσουν δημόσια τα ζητήματα απορρήτου.

Πάνω από 370.000 συνομιλίες χρηστών με το Grok εκτέθηκαν δημόσια μέσω μηχανών αναζήτησης όπως Google, Bing και DuckDuckGo στις 21 Αυγούστου. Αυτό οδήγησε στη δημοσίευση μιας μεγάλης γκάμας ανησυχητικού περιεχομένου και ανάγκασε την xAI να τρέξει για να περιορίσει τις συνέπειες.

Σε μια περίπτωση, το Grok προσέφερε λεπτομερή σχέδια για τη δολοφονία του ίδιου του Μασκ, πριν ανακαλέσει λέγοντας ότι ήταν «αντίθετο με τις πολιτικές μου». Σε άλλη συνομιλία, το chatbot έδωσε οδηγίες για την παρασκευή φαιντανύλης στο σπίτι ή την κατασκευή εκρηκτικών.

Η διαρροή, σύμφωνα με το Forbes που αποκάλυψε το περιστατικό, προήλθε από μια απρόβλεπτη δυσλειτουργία της λειτουργίας «share» του Grok, η οποία επέτρεπε σε ιδιωτικές συνομιλίες να είναι προσβάσιμες χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών.

Η εταιρεία απαγορεύει τη χρήση του bot για «προώθηση ενεργειών που βλάπτουν σοβαρά ανθρώπινες ζωές ή για την ανάπτυξη βιολογικών, χημικών όπλων ή όπλων μαζικής καταστροφής», αναφέρει το Forbes.

Το Grok αργότερα τροποποίησε αυτήν την απάντηση και αρνήθηκε να παρέχει βοήθεια που περιλαμβάνει βία.

Το chatbot του Μασκ τράβηξε την προσοχή της Wall Street από την πρεμιέρα του τον Νοέμβριο του 2023. Η xAI ισχυρίζεται ότι το Grok προσφέρει δυνατότητες χρήσιμες για επιχειρήσεις, όπως αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών, ανάλυση δεδομένων αγοράς σε πραγματικό χρόνο από το X και βελτιστοποίηση ροών εργασιών μέσω του API του.

Ωστόσο, η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχει παραμένει σε εξέλιξη και η προστασία της ιδιωτικότητας είναι πλέον στο επίκεντρο.